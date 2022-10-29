Mustafa Sarıgül'den Fatih Terim çıkışı! ''TFF Başkanı futbolu bilmiyor''

Mustafa Sarıgül'den futbol yorumu geldi... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan Sarıgül, bu göreve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in gelmesini gerektiğini vurguladı.
Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül, ''Galatasaray'ı Avrupa şampiyonu yapmış, Süper Kupa'yı Türkiye'ye getirmiş, 4 sene üst üste takımını şampiyon yapmış Fatih Terim neden TFF Başkanı olmaz da dışarıdan futbolu bilmeyen birisi TFF başkanı olur?'' dedi.
Mustafa Sarıgül'ün bu paylaşımının ardından Galatasaray taraftarı karşı çıktı. Fatih Terim'in yalnızca Galatasaray'da görev almasını isteyen taraftarlar Mustafa Sarıgül'ün paylaşımını beğenmedi.