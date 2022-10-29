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Mustafa Sarıgül'den Fatih Terim çıkışı! ''TFF Başkanı futbolu bilmiyor''

29.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül şimdi de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi futboldan anlamamakla suçladı.

Mustafa Sarıgül'den Fatih Terim çıkışı! ''TFF Başkanı futbolu bilmiyor''

Mustafa Sarıgül'den futbol yorumu geldi... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan Sarıgül, bu göreve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in gelmesini gerektiğini vurguladı.

"FUTBOLU BİLMEYEN BİRİSİ..."

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Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül, ''Galatasaray'ı Avrupa şampiyonu yapmış, Süper Kupa'yı Türkiye'ye getirmiş, 4 sene üst üste takımını şampiyon yapmış Fatih Terim neden TFF Başkanı olmaz da dışarıdan futbolu bilmeyen birisi TFF başkanı olur?'' dedi.

GALATASARAYLILAR KARŞI ÇIKTI

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Mustafa Sarıgül'ün bu paylaşımının ardından Galatasaray taraftarı karşı çıktı. Fatih Terim'in yalnızca Galatasaray'da görev almasını isteyen taraftarlar Mustafa Sarıgül'ün paylaşımını beğenmedi.


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