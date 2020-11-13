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Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Topaloğlu ne yapıyor? İşte Mustafa Topaloğlu son hali...

13.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Topaloğlu ne yapıyor? İşte Mustafa Topaloğlu son hali...

Uzaylı türkücü ismiyle anılan ve “Oy Oy Emine” şarkısı ile bir döneme damga vuran Mustafa Topaloğlu, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuk oldu. Uzun zamandır magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden Mustafa Topaloğlu’nun hayatı yakın markaja alındı. Çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından ünlü isimle ilgili araştırma yapılıyor. Peki, Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Topaloğlu ne yapıyor? İşte detaylar...

Star TV ekranlarına gelen Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 13 Kasım 2020 Cuma günkü konuğu Mustafa Topaloğlu oldu. Bir dönemin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Mustafa Topaloğlu, uzun süredir gözlerden uzak olmayı tercih ediyordu. Ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Özellikle hayranları ünlü ismin şu ande neler yaptığını araştırmaya başladı. Peki Mustafa Topaloğlu kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu aslen nereli? İşte Mustafa Topaloğlu hayatı hakkında merak edilenler...

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu 1 Ocak 1957 tarihinde Artvin’in Hopa şehrinde doğdu. Mustafa Topaloğlu yaş olarak 63 yaşındadır. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu bir annenin 11 çocuğundan biri olan ünlü sanatçı fakir bir ailede dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçti. Okul yıllarında Mustafa Topaloğlu, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafızlık yaptı. Hafızlık dönemine ilişkin olarak Topaloğlu, “Sömestr tatillerinde din hocalarımdan ders alıyordum ve büyük bir aşkla Kur'an-ı ezberlemek için uğraşıyordum. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ve hafız oldum. Kendimi hem dini hem de beşeri ilimle donattım" ifadelerini kullanmıştı.

mustafa topaloğlu

Babasının din adamı olması için ısrar ettiğini belirten Topaloğlu, gönlünde yatan müzik tutkusuna yöneldi. “Oy Oy Emine” şarkısını çıkartarak Mustafa Topaloğlu müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 1 Eylül 2003 de vefat eden abisi Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir’le birlikte 1992 yılında Nokta Müzik firmasının kurulunda bulundu. Bir müddet sonra ünlü isim firmadan ayrıldı. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir’le birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti.

Mustafa Topaloğlu albümleri arasında; Beraber, Beyaz Gelin, Bizim Düğün, Canım, Emine, Hadef İnsanlık, Kafam Bozuk Bu Sıralar, Keyf, Konuş, Makbule, Memişler, Muallim, Taktım ve Yakarım Alimallah yer aldı. Mustafa Topaloğlu teklileri içinde ise; Gerizekalı Sevgilim, Bürütüs, Obama ve Ya Herro Ya Merro bulundu.

mustafa topaloğlu 2

Müzik dünyasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen başarılı sanatçı aşk hayatı ve evlilikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren birliktelik yaşadı. Mustafa Topaloğlu’nun ilk eşi ise Hasibe Hanım’dır ve bu evliliğinden Çağlayan Topaloğlu adında bir oğlu bulunuyor. Resmi nikahlı eşi Hasibe Hanım’ın boşanmaması üzerine ünlü şarkıcı kendisinden 25 yaş küçük Derya Abnat Hanım ile imam nikahı kıydı.

mustafa topaloğlu eşi derya

Derya Abnat’ın Topaloğlu soyadını kullanabilmesi adına ünlü türkücünün babası tarafından kendi nüfusuna yazdırıldı. Derya Abnat ile olan birlikteliğinden Irmak adından bir kızı oldu. Müzik çalışmalarının yanından Mustafa Topaloğlu 2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programına katıldı.

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