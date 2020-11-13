Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Topaloğlu ne yapıyor? İşte Mustafa Topaloğlu son hali...

Star TV ekranlarına gelen Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 13 Kasım 2020 Cuma günkü konuğu Mustafa Topaloğlu oldu. Bir dönemin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Mustafa Topaloğlu, uzun süredir gözlerden uzak olmayı tercih ediyordu. Ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Özellikle hayranları ünlü ismin şu ande neler yaptığını araştırmaya başladı. Peki Mustafa Topaloğlu kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu aslen nereli? İşte Mustafa Topaloğlu hayatı hakkında merak edilenler...

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu 1 Ocak 1957 tarihinde Artvin’in Hopa şehrinde doğdu. Mustafa Topaloğlu yaş olarak 63 yaşındadır. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu bir annenin 11 çocuğundan biri olan ünlü sanatçı fakir bir ailede dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçti. Okul yıllarında Mustafa Topaloğlu, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafızlık yaptı. Hafızlık dönemine ilişkin olarak Topaloğlu, “Sömestr tatillerinde din hocalarımdan ders alıyordum ve büyük bir aşkla Kur'an-ı ezberlemek için uğraşıyordum. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ve hafız oldum. Kendimi hem dini hem de beşeri ilimle donattım" ifadelerini kullanmıştı.