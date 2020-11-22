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Mustafa Uğurlu yeni diziyle ekrana dönüyor! Seni Çok Bekledim'de hangi rolde oynayacak?

22.11.2020 22:49 | Son Güncelleme:
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Mustafa Uğurlu yeni diziyle ekrana dönüyor! Seni Çok Bekledim'de hangi rolde oynayacak?

Star’ın yeni dizisi, ‘Seni Çok Bekledim’ yakında seyircisi ile buluşacak. Dizide usta oyuncu Mustafa Uğurlu ‘Cemal’ karakterini canlandıracak ve seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla herkesin beğenisini toplayacak.

Dizide ‘Cemal’ karakterini canlandıracak olan usta oyuncu Mustafa Uğurlu, rolü ile şimdiden merak konusu. Karanlık tarafını göreceğimiz ‘Cemal’ karakteri; amacına ulaşmak için her şeyi yapabilecek, güçlü bir iş insanı olarak karşımıza çıkacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.

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