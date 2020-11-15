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Seni Çok Bekledim'in afiş çekimleri yapıldı! Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

15.11.2020 20:47 | Son Güncelleme:
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Seni Çok Bekledim'in afiş çekimleri yapıldı! Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star’ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklara devam eden oyuncular, Galataport’ta gerçekleşen afiş çekimi için bir araya geldi ve ilk kez birlikte görüntülendi. Seni Çok Bekledim senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek.

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, Galataport’un eşsiz manzarasında gerçekleşen afiş çekimleri için bir araya geldi.

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Tüm oyuncuların ilk kez bir arada olduğu çekimde, dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu, şıklıklarıyla göz doldurdu.

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Tarihi yarımada ve eşsiz İstanbul manzarasıyla gerçekleşen çekimlerde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun uyumu da dikkate çekti.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş iş adamı Kadir karakterine hayat verecek.

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İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

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Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

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