SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Mustafa Yılmaz: Beşiktaş kuvvetli bir rakip

Mustafa Yılmaz: Beşiktaş kuvvetli bir rakip

18.03.2021 08:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mustafa Yılmaz: Beşiktaş kuvvetli bir rakip

Ziraat Türkiye Kupası’nda 21 yıl sonra finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor’un başkanı Mustafa Yılmaz, "Beşiktaş kuvvetli bir rakibimiz. İyi bir takım ama biz de Antalyasporuz. Takımımızın kupayı alacağına inanıyoruz" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yenerek 21 yıl sonra finale yükselmenin sevincini yaşıyor. Kırmızı beyazlı takımın başkanı Mustafa Yılmaz, maç sonunda basın mensuplarna açıklamada bulundu.

"İLK DEFA KUPAYA KAVUŞMAK İSTİYORUZ"

Çeyrek finalde karşılaştıkları Sivasspor maçı öncesinde kupayı Antalya’ya getireceklerine dair söz verdiklerini dile getiren Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sivasspor ile deplasmanda oynadığımız maçta bir üst tura çıktık. Bugün de bütün camiamızla finalist olacağımıza inanıyorduk. Bugün maç öncesinde de kupayı Antalya’ya getireceğimizi konuştuk. Beşiktaş ile finalde oynayacağımız maç ile de kupayı Antalya’ya getirerek takımımızı ilk defa kupayla kavuşturmak istiyoruz" dedi.

"KUPAYI ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Finalde karşılaşacakları Beşiktaş’ın güçlü bir ekip olduğunu kaydeden Yılmaz, "İyi bir takım ama biz de Antalyasporuz. Bütün oyuncularımızın bugün bütün mücadelelerini Türkiye gördü. Biz onlarla ve hocamızla gurur duyuyoruz. Biz takımımızın kupayı alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Antalyaspor'un serisi sona erdiAntalyaspor'un serisi sona erdi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper''

''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper''

Ofsayt kuralı tarih oluyor! İşte yeni kural...

Ofsayt kuralı tarih oluyor! İşte yeni kural...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türk hakemden şike itirafı!

Türk hakemden şike itirafı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Diğer Haberler

Mustafa Yılmaz: Beşiktaş kuvvetli bir rakip

'Beşiktaş kuvvetli bir rakip'

Ersun Yanal: Antalyaspor 21 yıl sonra finalde

'Antalyaspor 21 yıl sonra finalde'

Antalyaspor'un 13 maçlık serisi sona erdi

Antalyaspor'un serisi sona erdi

Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

13 maçlık seri son buldu

Antalyaspor’da hedef beraberlik serisini bitirmek

Hedef beraberlik serisini bitirmek

Antalya'da kazanan yok

Antalya'da kazanan yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.