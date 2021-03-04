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Mustafa Yılmaz: Fenerbahçe yöneticileri küfürler etti

04.03.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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Mustafa Yılmaz: Fenerbahçe yöneticileri küfürler etti

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yöneticileri'nin küfür ettiğini söyleyen Yılmaz, "Zor şartlar altında mücadeleydi, oyuncularımı kutluyorum. 3 puanı burada bıraktık, 1 puana razı olduk hakem vesilesiyle. Fenerbahçeli yöneticiler... Biz herkesi ağırlayıp misafirperverlik yapıyoruz, bizim futbolcularımızın hepsi sinkaflı küfürler altında. Sonda çıkan kırmızının nedenini anlamak da mümkün değil. Yönetici arkadaşlar küfrediyor, ağır, şiddetli şekilde sinkaflı küfür ettiler." dedi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
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