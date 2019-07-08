SPOR

Mustafa Yumlu, Denizlispor'da

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor’dan ayrılan Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mustafa Yumlu, Denizlispor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor’da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Mustafa Yumlu’yu renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı ekip 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Hugo Rodallega: Benim işim gol atmakHugo Rodallega: Benim işim gol atmak
G.Saraylı taraftarlardan örnek davranışG.Saraylı taraftarlardan örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa yumlu denizlispor

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Mesut Özil'den olay paylaşım!

Mesut Özil'den olay paylaşım!

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

Yıldız futbolcunun yeni adresi Çin oldu

Yıldız futbolcunun yeni adresi Çin oldu

Süper Lig'den Premier Lig'e gidiyor

Süper Lig'den Premier Lig'e gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Yumlu, Denizlispor'da

Mustafa Yumlu, Denizlispor'da

Hugo Rodallega: Benim işim gol atmak

Hugo Rodallega: Benim işim gol atmak

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaşlı özel çocuğu sevindirdi

G.Saraylı taraftarlardan örnek davranış

Dünyada biten transferler (2019-2020 sezonu)

F.Bahçe ve G.Saray'a büyük şok

Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşla şu anda bir sorun yaşamıyoruz

TFF Başkanı Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması! 'Onlarla şu anda bir...'

Denizlispor ilk antrenmanını yaptı

Denizlispor ilk antrenmanını yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.