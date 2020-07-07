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Mustafa Yumlu: Hakem iyi yönettiği maçın içine...

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 07.07.2020 23:35 | Son Güncelleme

Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mustafa Yumlu: Hakem iyi yönettiği maçın içine...

Başakşehir, Denizlispor'u kendi evinde ağırladığı maçta 2-0'lık skorla sahadan ayrıldı. Maç sonunda Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu'nun yayıncı kuruluşa verdiği röportaj çok konuşuldu.

"VAR HAKEMLERİ NE GÖRDÜ MERAK EDİYORUM"

Mustafa Yumlu, "Tek hedefimiz buradan puan veya puanlar almaktı. İstediğimiz gibi de gidiyordu. Önlemler de aldık ama ilk golde konsantre olamadık. Oyunu bırakmak istemiyorduk. Her an gol atabileceğimizi düşünüyorduk. Abdülkadir hoca nereden gördü bilemiyorum penaltıyı. Clichy'nin de pozisyonu vardı ona verilmedi. Dirseğime vurdu dedim, nasıl penaltı gördü bilemiyorum. Dirseğime değdi ama vücuduma yapışık olan yere değdi. VAR hakemleri ne gördü merak ediyorum." dedi.

"BİZİM İYİ NİYETİMİZİ SUİSTİMAL ETMESİNLER"

Mustafa Yumlu, "Başakşehir güçlü ama farklı şeyler dönüyor herhalde. Biz iyi niyetimizle oynuyoruz. Bizim iyi niyetimizi suistimal etmesinler. Zor dönemlerde hakemlerimize rica ediyoruz. Çok basit ya. 1-0 devam etse her an gol bulabilirdik."ifadelerini kullandı.

"HAKEM İYİ YÖNETTİĞİ MAÇIN İÇİNE ..."

Mustafa Yumlu, "Bizi moral olarak bitirdi Abdülkadir hoca. İyi yönettiği maçın içine resmen .... Bu ligde kalmak istiyoruz. Kimse bizden ümidini kesmesin. Bu takımın ekmeğini yiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu takımı kümede tutacağız. Yeterki farklı etkenler işin içine girmesin. Bugün olduğu gibi." açıklamasını yaptı.


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