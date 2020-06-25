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Mustafa Yumlu: Kötü gidişattan kurtulacağız

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 25.06.2020 08:58 | Son Güncelleme

Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, ligde geri kalan maçlarla ilgili umutlu konuşarak, "Taraftarlarımız, camiamızın hiç panik yapmasına gerek yok. Biz futbolcular olarak her şeyin bilincindeyiz, farkındayız. Bu kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız" dedi.

Mustafa Yumlu: Kötü gidişattan kurtulacağız

Denizlispor, Süper Lig’in 29. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ısınma, pas ve kuvvet çalışmaları ile devam etti.

Antrenman öncesi kaptan Mustafa Yumlu ve Oscar Estupinan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçında horozların tek golünü atan Estupinan, Beşiktaş maçında beraberliğin ardından yaşanan olaylar sebebiyle konsantrelerinin bozulduğunu ve ardından gollerin geldiğini belirtti.

Çaykur Rizespor maçının önemli olduğunu belirten Estupinan "Bütün maçlar bizim için önemli ama en yakın maçımız Çaykur Rizespor maçı. O yüzden bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü direkt bir rakibimizle oynuyoruz. Tablodaki görüntümüze baktığımızda çok önemli bir maç olduğunu görebiliyoruz, kazanmamız gerekiyor. Bunun için tüm ciddiyetimizle çalışıp gereken her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu arada defansta eksiklerimiz olabilir, her maçta böyle eksiklikler oluyor. Maalesef futbol bu, maça sürekli tam çıkamıyorsunuz. Eksiklerimizin yerine oynayacak futbolcular her zaman hazırdır. Çünkü biz burada yüzde yüzümüzü vererek çalışmaya çalışıyoruz ki maça çıktığımızda da maçta gösterebilelim" şeklinde konuştu.

MUSTAFA YUMLU: CAMİAMIZ VE TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Beşiktaş maçı öncesinde bireysel problemleri maça yansıttığı ve beklenen performansı sergileyemediğini belirten Mustafa Yumlu, üzgün olduğunu ve maç sonrasında moral bozukluğuyla birkaç gün evden dışarıya çıkamadığını dile getirdi. Deneyimli futbolcu, "Camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Onları gerçekten hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR"

Ligin devam ettiğini ve Çaykur Rizespor deplasmanından puanlarla dönmek istediklerini belirten kaptan Yumlu, ligde rahat bir konuma gelmek istediklerini söyledi.

Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacaklarını belirten Mustafa Yumlu, taraftarlara seslenerek, "Taraftarlarımız, camiamız hiç panik yapmasına gerek yok. Biz futbolcular olarak her şeyin bilincindeyiz, farkındayız. Bu kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız. Buradan ben onlara sesleniyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar, bize destek olmaya devam etsinler, biz de inşallah sahada gereken cevabı vererek onları mutlu edeceğiz. Kimsenin bundan bir gram şüphesi olmasın. Ben kendi adıma, takımım adına ağabey olarak, kaptan olarak buradan söylüyorum" diye konuştu.

(İHA)

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