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Müteahhitler, ihracat kısıtlaması kararının ardından çimento fiyatlarının düşmesini bekliyor

06.09.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müteahhitler, ihracat kısıtlaması kararının ardından çimento fiyatlarının düşmesini bekliyor

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Müteahhitler, çimento fiyatlarında gerçekleşen yükselişin ardından bu alanda getirilen bazı ihracat kısıtlamalarının fiyatlara düşüş olarak yansımasını bekliyor.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, AA muhabirine, Resmi Gazete'nin 4 Eylül tarihli sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığının "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ"inin yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tebliğ kapsamına çimentonun ardından klinkerin de dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Tellioğlu, Ticaret Bakanlığından çimento fiyatlarının makul seviyeye inmesinin sağlanması için bütün enstrümanlarını kullanmasını beklediklerini söyledi. Tellioğlu, şöyle konuştu:

"Çimento fiyatlarında aylardır önlenemez fahiş fiyat artışlarına karşı yapılan bütün iyi niyetli girişimlerden sonuç alamadık. Buna karşı son çare olarak üyelerimize boykot çağrısı yaptık. Ticaret Bakanlığının tebliğle attığı önemli adımı destekliyoruz ancak çimento fiyatları düşmedikçe boykot kararımızdan geri adım atmayı düşünmüyoruz. Fiyatlar makul seviyeye inerse bu kararımızdan vazgeçebiliriz."

Çimento fiyatının sadece müteahhitlerin meselesi olmadığını vurgulayan Tellioğlu, "Çimento mamulleri, inşaat ve betonarmenin yanı sıra başta yürüdüğümüz yollar ve kaldırımlar olmak üzere, en az 20-30 kalemde kullanılmaktadır. Ayrıca vatandaşımızın uygun fiyatlarda konuta erişimi açısından son derece önemlidir. Daha ucuz ev maliyeti için çimento fiyatlarının düşmesi elzemdir." dedi.

- Bakan Muş, sektör temsilcileriyle görüşmüştü

İMKON, çimento fiyatlarındaki artışları 2 Eylül'de yaptığı toplantıda değerlendirmişti. Alınan karar doğrultusunda yaklaşık 120 bin üyesine, 9 Eylül'den itibaren 15 günlük iş bırakma çağrısı yapan Konfederasyon, boykot kapsamında üyelerinden tek tip afişleri inşaatlarına asmalarını istemişti.

Bu çağrının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş da çimento ve inşaat sektörlerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda da "Ülkemiz için büyük öneme sahip bu iki sektörün gündeminde olan konuya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunduk. Tüm meseleleri rasyonel zeminde ortak akılla ele almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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