MAGAZİN

Mütevazı hayattan görkemli malikaneye!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, bir zamanlar birçok orta halli insanın yaşadığı mütevazı bir evde oturuyordu.

Genç yaşında Hugh Grant ile yaşadığı ilişki sayesinde bir anda dünyanın dikkatini çekti. Şimdi ise tam 6 milyon sterlin değerinde bir malikanede yaşıyor.

Elizabeth Hurley'in görkemli evi

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53 yaşındaki Hurley, oğlu Damien ile birlikte oturduğu bu malikanede çektiği pozlarını da zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.
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Hurley'in eski eşi Shane Warne ile birlikteyken satın aldığı bu malikane boşanmanın ardından ünlü yıldızda kaydı.
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13 yatak odası, beş banyosu olan malikanenin geniş arazisi içinde bir de misafirlerin kalabileceği büyük bir ev yer alıyor.
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Elizabeth Hurley'in aynı zamanda Londra'nın batısında da bir dairesi bulunuyor. Ancak ünlü yıldız Herefordshire'daki bu evinde kır hayatının da tadını çıkarıyor.
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Elizabeth Hurley'in sahip olduğu malikanenin arazisi içinde bir de kendisine ve oğluna ait bir göl bulunuyor.
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