Mütevazı hayattan görkemli malikaneye!

Genç yaşında Hugh Grant ile yaşadığı ilişki sayesinde bir anda dünyanın dikkatini çekti. Şimdi ise tam 6 milyon sterlin değerinde bir malikanede yaşıyor.

Elizabeth Hurley'in görkemli evi

1 / 14 53 yaşındaki Hurley, oğlu Damien ile birlikte oturduğu bu malikanede çektiği pozlarını da zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.

2 / 14 Hurley'in eski eşi Shane Warne ile birlikteyken satın aldığı bu malikane boşanmanın ardından ünlü yıldızda kaydı.

3 / 14 13 yatak odası, beş banyosu olan malikanenin geniş arazisi içinde bir de misafirlerin kalabileceği büyük bir ev yer alıyor.

4 / 14 Elizabeth Hurley'in aynı zamanda Londra'nın batısında da bir dairesi bulunuyor. Ancak ünlü yıldız Herefordshire'daki bu evinde kır hayatının da tadını çıkarıyor.

5 / 14 Elizabeth Hurley'in sahip olduğu malikanenin arazisi içinde bir de kendisine ve oğluna ait bir göl bulunuyor.

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