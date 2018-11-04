Mütevazı hayattan görkemli malikaneye!

Genç yaşında Hugh Grant ile yaşadığı ilişki sayesinde bir anda dünyanın dikkatini çekti. Şimdi ise tam 6 milyon sterlin değerinde bir malikanede yaşıyor.
Elizabeth Hurley'in görkemli evi
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53 yaşındaki Hurley, oğlu Damien ile birlikte oturduğu bu malikanede çektiği pozlarını da zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.
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Hurley'in eski eşi Shane Warne ile birlikteyken satın aldığı bu malikane boşanmanın ardından ünlü yıldızda kaydı.
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13 yatak odası, beş banyosu olan malikanenin geniş arazisi içinde bir de misafirlerin kalabileceği büyük bir ev yer alıyor.
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Elizabeth Hurley'in aynı zamanda Londra'nın batısında da bir dairesi bulunuyor. Ancak ünlü yıldız Herefordshire'daki bu evinde kır hayatının da tadını çıkarıyor.
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Elizabeth Hurley'in sahip olduğu malikanenin arazisi içinde bir de kendisine ve oğluna ait bir göl bulunuyor.
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