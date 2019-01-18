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Mutfağa mucizeler değil facialar yaratmak için girdiler!

aris.aras aris.aras
YEMEK  | 18.01.2019 14:35 | Son Güncelleme

Mutfağa girip tüm hünerlerini sergilemek istediler ama olmadı. İşte mutfakla yıldızının asla barışmayacağını düşündüğümüz 10 kişi ve şaheserleri...

Mutfağa mucizeler değil facialar yaratmak için girdiler!

1) Yaa Hayriiii gözlüklerimi bulamıyorum!

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2) Tavuğu kömür haline getirme: Etleri bir folyo tepsiye koyun, fırının içine saatlerce pişirin...İş bitti!

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3) Bu prinçler suşilik değil de pop corn gibi olmuş ama neyse..

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4)Süzgeç mi o da ne? Ben tenisten geldim raketim iş görüyor

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5) Alt tarafı makarna kaynatacaksın ya!

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6) Cam pişirme kabı yerine plastik kap kullanan zeki vatandaşımız..

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7) Waffle olmak istedi olamadı!

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8) Duman alarmı çalışmıyor mu ya! Ölüyorduk az daha

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9) Sosu havaya uçuran tek kişisin. Ablacım polisler şimdi gelir üzerine doğru düzgün bir şeyler giyin!

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10) Osmanla krep yapıyorduk...

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Anahtar Kelimeler:
mutfak Yemek

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