Mutfağın yıldızı olacak: Karnabahar yemeği tarifi

Karnabahar sevmiyorsanız eminiz ki yanlış pişirilmiş tariflere denk gelmişsinizdir sevgili okur. Eğer sadece kokusundan ötürü yiyemiyorsanız elbette onun da çözümü var. Şimdi karnabahar hakkında bütün ön yargıları kaldıracak enfes tariflerden bahsedeceğiz. Vereceğimiz karnabahar yemeği tarifi ile bu kış güzelini mutfağın yıldızı yapmaya karar verdik. Karnabahar yemeği nasıl yapılır diyenler için kıymalı karnabahar yemeği ve fırında karnabahar yemeği tariflerini hazırladık, buyursunlar.

KARNABAHAR YEMEĞİ TARİFİ İÇİN İLK ÖNERİ: KIYMALI KARNABAHAR YEMEĞİ

Karnabahar sebzesine kıyma pek yakışır. Hal böyle olunca karnabahar yemeği tarifi en çok kıymalı olacak şekilde tercih edilir. Peki kıymalı karnabahar yemeği nasıl yapılır?

MALZEMELER

Bir adet orta boy karnabahar

200 gram kıyma

2 adet kuru soğan

Bir adet havuç

2 diş sarımsak

Bir yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı su

Bir çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

KARNABAHAR YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve yıkayın.

Soğan ve sarımsakları yemeklik olacak şekilde doğrayın.

Havucu soyun ve minik küpler halinde dilimleyin.