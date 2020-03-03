Mutfağın yıldızı olacak: Karnabahar yemeği tarifi

Karnabahar sevmiyorsanız eminiz ki yanlış pişirilmiş tariflere denk gelmişsinizdir sevgili okur. Eğer sadece kokusundan ötürü yiyemiyorsanız elbette onun da çözümü var. Şimdi karnabahar hakkında bütün ön yargıları kaldıracak enfes tariflerden bahsedeceğiz. Vereceğimiz karnabahar yemeği tarifi ile bu kış güzelini mutfağın yıldızı yapmaya karar verdik. Karnabahar yemeği nasıl yapılır diyenler için kıymalı karnabahar yemeği ve fırında karnabahar yemeği tariflerini hazırladık, buyursunlar.
Karnabahar sebzesine kıyma pek yakışır. Hal böyle olunca karnabahar yemeği tarifi en çok kıymalı olacak şekilde tercih edilir. Peki kıymalı karnabahar yemeği nasıl yapılır?
Bir adet orta boy karnabahar
200 gram kıyma
2 adet kuru soğan
Bir adet havuç
2 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı su
Bir çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
İlk olarak karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve yıkayın.
Soğan ve sarımsakları yemeklik olacak şekilde doğrayın.
Havucu soyun ve minik küpler halinde dilimleyin.
Sıvı yağı geniş ve derin bir tencereye alın. Orta ateşte yağı ısıtın.
Yağ ısındıktan sonra içine yemeklik doğradığınız soğanları atıp pembeleşinceye kadar kavurun.
Soğanların rengi döndükten sonra üzerine kıymayı ilave edin. Kıymayı suyunu çekene kadar kavurun. Bu süreçte kıymanın rengi tamamen kahverengiye dönmüş olmalı.
Tencereye yemeklik doğradığınız sarımsakları, havuçları ve domates salçasını ekleyin. Malzemeleri kaşık yardımıyla harmanlayın ve yaklaşık 3, 4 dakika kavurun.
Karışıma karnabahar çiçeklerini ve suyu, tüm baharatları ilave edin. Yine malzemeleri bir kere karıştırın ve ardından tencerenin kapağını kapatın.
Ocağın altını kısın. Tüm malzemeler pişene kadar yemeği kısık ateşte tutun.
Yemeğiniz piştikten sonra yanında yoğurt ya da kuru cacık ile servis yapabilirsiniz. Karnabaharlar pişerken koku salmasını istemiyorsanız yemeğin içine bir ya da iki adet defne yaprağı ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...
Bir porsiyon karnabahar yemeği yaklaşık olarak 120 kaloridir. Karnabahar yemeği lif bakımından zengindir ve bu sayede uzun süre tokluk hissi sağlar. Eğer diyetteyseniz öğünlerinize karnabahar yemeği ekleyebilirsiniz.
Bir adet orta boy karnabahar
2 adet yumurta
Bir kahve fincanı sıvı yağ
Bir su bardağı yoğurt
Bir yemek kaşığı un
Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı pul biber
İlk olarak karnabaharı minik çiçeklere ayırın ve yıkayın.
Sonrasında karnabaharları tuzlu suda haşlayın. Karnabaharları çok fazla haşlamamaya dikkat edin.
Haşlanmış karnabaharları süzün.
Derin ve geniş bir kabın içine kaşar peyniri dışında tüm malzemeleri ekleyin ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Hazırladığınız bu karışıma haşlanan karnabaharları ekleyin. Karnabaharların sosa tamamen bulanmasını sağlayın.
Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin. Yağlı kağıdın üzerine de soslu karnabaharları dizin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yemeği 20 dakika pişirin.
Pişme süresi sonlandığında tepsiyi fırından alın. Üzerine bir su bardağı kaşar peynirini eşit bir şekilde dağıtın.
Tepsiyi tekrar fırına verin. Kaşarlar tamamen eriyip kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...
Bir porsiyon fırında karnabahar yemeği yaklaşık olarak 215 kaloridir. Yemeğin kalori oranını azaltmak istiyorsanız kullanılan yağ miktarını azaltabilir ya da malzeme listesinden tamamen çıkarabilirsiniz.
İlk olarak karnabaharların haşlanma süresi çok önemlidir. Karnabaharları hafif diri kalacak şekilde haşlamalısınız. Aksi halde karnabahar çiçekleri fırına girdiğinde eriyerek lezzetini kaybedecektir.
Karnabaharın pişmesini anlamak için de yapmanız gereken şey bıçak yardımıyla kontrol etmek olacaktır. Karnabahar çiçekleri bıçağın ucu zorlanmadan giriyorsa yeteri kadar pişmiştir.
Aynı zamanda hazırladığınız sosun karnabaharla bütünleşmesi önemlidir. Eğer kullanacağınız karnabahar boyut olarak büyükse sos malzemelerini yağ hariç olacak şekilde iki katına çıkarabilirsiniz.
Yemeğinizin lezzetli olmasını istiyorsanız kaşar peynirini bol miktarda kullanmaya özen göstermelisiniz.
Fırında karnabahar yemeğini sıcak bir şekilde servis yaparsanız daha lezzetli olacaktır.
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