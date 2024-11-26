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  4. Mutfak Bahane'nin sunucusu Derya Taşbaşı evlendi! Derin dantel yırtmaçlı gelinliği çok beğenildi

Mutfak Bahane'nin sunucusu Derya Taşbaşı evlendi! Derin dantel yırtmaçlı gelinliği çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.11.2024 08:58
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Son olarak Mutfak Bahane programının sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Derya Taşbaşı'dan müjdeli haber geldi. Kırmızı Oda, Kanıt ve Arka Sıradakiler gibi birçok projede rol alan Derya Taşbaşı iş insanı Deniz İçmeli ile dünyaevine girdi. Ünlü ismin dantel detaylı gelinliği ise çok beğenildi.

Mutfak Bahane'nin sunucusu Derya Taşbaşı evlendi! Derin dantel yırtmaçlı gelinliği çok beğenildi

Kanıt, Kırmızı Oda ve Arka Sıradakiler gibi birçok projede rol alan Derya Taşbaşı son olarak Atv ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yarışması Mutfak Bahane'nin sunuculuğunu üstlenmişti.

Sempatik halleri ve güzelliğiyle dikkat çeken Derya Taşbaşı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu iş insanı Deniz İçmeli ile nikah masasına oturdu.

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Yaklaşık 200 seçkin davetlinin katıldığı bu özel gecede, adeta masalsı bir atmosfer vardı.

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GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Derya Taşbaşı’nın modacıların övgüyle bahsettiği göz kamaştırıcı gelinliği ile boy gösterdiği düğün, unutulmaz anlara sahne oldu.

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Ünlü ismin derin dantel yırtmaçlı gelinliği ise çok beğenildi.

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Derya Taşbaşı'nın karelerine soysal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'böyle güzellik olamaz', 'gelinliğine bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.

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Oyuncu Mutfak Bahane birincisi
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