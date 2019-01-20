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Mutfakta yanlış yapılan 10 hareket ve 10 ipucu

zeynep.ok zeynep.ok
YAŞAM  | 20.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyor ama bazı işleri yaparken zorlanıyor musunuz? İşte size işinize yarayacak 10 mutfak işine dair 10 ipucu... Bir göz atmanızda fayda var.

Günlük mutfak işlerimizi daha yönetilebilir ve pratik hale getirmenin birçok yolu var.

Pek çoğumuz bu işleri yaparken doğru bildiğimizi düşündüğümüz yanlışlar yapıyoruz. İşte mutfakta sizi zora sokan 10 duruma 10 alternatif çözüm...

Mutfakta bunları yapıyorsanız dikkat!

Kek Isıtma

Kek Isıtma
Çikolatalı pastalarınızın veya keklerinizin bir mikrodalga fırında ısıtılması çok daha lezzetli olmasını sağlayacak.

Sıçramaları nasıl önlersiniz?

Sıçramaları nasıl önlersiniz?
Miksere yerleştirilen kağıt tabak, istenmeyen sıçramaları ortadan kaldıran geçici bir kapak görevi görecek.

Çikolata cipsi için...

Çikolata cipsi için...
Çikolatalı cips yapmanın en kolay yolu patates soyucu kullanmaktır. Basit ama etkili bir çözüm!

Sebzeleri nasıl saklarsınız?

Sebzeleri nasıl saklarsınız?
Salata yapraklarını durulamak ve onları kağıt peçeteler arasında saklamak, ömrünü iki katına çıkaracaktır.

Mantar temizleme...

Mantar temizleme...
Uzmanlar akan suyun altında mantarların yıkanmasına karşı tavsiyede bulunuyor. En iyisi, ıslak bir havlu ve fırça kullanarak temizlemek; bu, aromayı korumaya yardımcı olacaktır.

Muzların ömrünü uzatın

Muzların ömrünü uzatın
Muzları demet halinde saklamayın. Yapmanız gereken şey, onları birbirinden ayırmak, uç kısımlarını streç filmle sarmak ve buzdolabına koymak. Bu yöntem muzun ömrünü uzatacaktır.

Kızartma tavaları nasıl temizlenir?

Kızartma tavaları nasıl temizlenir?
Çok kirli kapları ve tepsileri temizlemek için hızlı bir çözüm: Kaynar suya koyun ve az miktarda sirke ekleyin. Bu gerçekten zaman ve çabadan tasarruf sağlar!

Peynir eritme yolu...

Peynir eritme yolu...
Gerçek bir cheeseburger yapmak için, et hazır oluncaya kadar bekleyin, üzerine bir dilim peynir koyun ve kızartma tavasını bir kapakla örtün. 3-5 saniye sonra peynir eriyecek.

Soğanı ağlamadan nasıl kesersiniz?

Soğanı ağlamadan nasıl kesersiniz?
Soğanların ağlatma etkisinden kendinizi korumak için, kesmeye başlamadan önce kesme tahtasına limon suyu sürün.

Antep fıstığını doğru açmak...

Antep fıstığını doğru açmak...
Yarısı açılmış fıstığı kolayca nasıl kıracağınızı biliyoruz. Atılmış bir fıstık kabuğunu kullanarak, yandan ufak şekilde açılmış fıstığın arasına koyup aşağıya veya yukarı doğru hareket ettirerek bu sorunu çözebilirsiniz. Afiyetle!
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