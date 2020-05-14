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Mutfaktaki kızartma kokusu nasıl giderilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfakta pişen yemek kokularından kurtulmak için aspiratör kullanımı şart fakat ne yazık ki kızartma gibi ağır yemekler pişirildiğinde yetersiz kalabiliyor. Bunun için mutfaktaki yemek kokularını hızlı bir şekilde gideren ipuçlarından faydalanabilirsiniz.

Mutfaktaki kızartma kokusu nasıl giderilir?

Mutfakta kızartma yaptıktan sonra ortaya çıkan koku temizlenmezse, yavaş yavaş tüm odalara dağılabilir. Yağ kokusu kabusundan hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız ilk olarak yemek yaparken aspiratörünüzü mutlaka çalıştırmalısınız. Ardından bahsedeceğimiz yöntemleri uygulayarak ardınızda ferah bir mutfak bırakabilirsiniz.

MUTFAKTAKİ KIZARTMA KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Bunun için en etkili yöntem mum yakmaktır. Kızartma yapmaya başladığınızda bir yandan tezgahta mum yakın. Kızartma bittikten sonra da mumu 15 dakika daha yakmaya devam edin. Kokunun tamamen ortadan kalktığına şahit olacaksınız.

LİMON VE TARÇIN YÖNTEMİ

Bir bardak suyu kaynatın ve içine yarım limon, bir adet çubuk tarçın atın. Kaynayan tencerenin ağzını kapatmayın. Bu karışım 5 dakika içinde tüm evi misler gibi kokutacak.

HAŞLAMALAR İÇİN MANTAR TIPASI

Karnabahar, brokoli, kereviz ve lahana gibi sebzeler haşlanırken kötü bir koku ortaya çıkar. Bu rahatsız edici kokunun ortaya çıkmaması için dezenfekte edilmiş mantar tıpasını haşlama suyunun içine atmanız yeterli olacaktır.

Mutfaktaki balık kokusundan kurtulmak için ise balığı pişirdikte sonra limonu ikiye kesin ve kabuk kısmı ocağa oturacak şekilde yerleştirin. Ocağı açın ve limonun usul usul pişmesini sağlayın.

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