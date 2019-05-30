Müthiş manzara! Gören hayran kalıyor

Doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılan sarı tarlalarda ekim dönemi yaklaştıkça yeşil renkte artış yaşanmaya başlıyor. Çiftçiler için masrafı düşük, kazancı yüksek olduğundan dolayı tercih edilen kanola bakın turistleri ve fotoğraf tutkunlarını nasıl bir manzarayla karşılıyor...
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