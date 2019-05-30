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Müthiş manzara! Gören hayran kalıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 30.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak ürettiği kanolaya rağbet bu yıl daha çok arttı. Ekim alanı her geçen yıl daha da genişletilen kanolanın tarlaları da doğa meraklıları için benzersiz görüntüler oluşturuyor.

Müthiş manzara! Gören hayran kalıyor

Doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılan sarı tarlalarda ekim dönemi yaklaştıkça yeşil renkte artış yaşanmaya başlıyor. Çiftçiler için masrafı düşük, kazancı yüksek olduğundan dolayı tercih edilen kanola bakın turistleri ve fotoğraf tutkunlarını nasıl bir manzarayla karşılıyor...

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Anahtar Kelimeler:
kanola Tekirdağ trakya

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