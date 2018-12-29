İşte ölmeden önce izlenmesi gereken belgeseller...

Mutlaka izlenmesi gereken belgeseller

Kuzeyli Nanook Listemize 1922 Fransa ve ABD ortak yapımı Kuzeyli Nanook filmi ile başlıyoruz. Belgesel film kategorisinin ilklerinden sayılan Kuzeyli Nanook, Kanada'nın doğusunda yer alan Hudson Körfezi'ndeki İnuit Eskimolarının gelenek ve yaşamlarının anlatıyor. 1.18 dakika süren belgesel yıllar geçmesine karşın izlenirliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi Micheal Moore yapımı belgesel ABD'ye daha doğrusu kapitalizme yapılan bir eleştiri. Finansal kriz ve sonuçlarını ödeyen işsizlerin unutulmaz aşk hikayesi. Bu aşk 14bin kişilik bir işsiz kitleyi de doğuruyor. Bu aşk hikayesi kesinlikle izlenmeye değer.

The Human Planet İnsan Gezegeni adından da anlaşılacağı gibi insanları anlatıyor. Bir BBC belgeseli olan bu yapım, Doğa ile mücadeleye girişen insanların hikayesi. Hiç bilmediğimiz yaşam tarzlarını anlatan belgesel için söylenebilecek tek şey izlemeyenin çok şey kaçıracağıdır.

Mind Field Mind Field belgeseli beynin gizemli derinlikte sizleri bir seyahate çıkarıyor. Oldukça rahat bir dile sahip olan belgeseli izlerken birçok garip ve sürpriz olay ile karşılaşıyorsunuz.

Deha: Picasso Picasso'yu Antonio Banderas'ın canlandırdığı Deha: Picasso sanat dünyasında kendi akımını oluşturmuş bir karakteri anlatıyor. Picasso'nun karmaşık ve sancılı hayatını bize anlatırken dönemin siyasi ve sosyolojik şartlarını da yansıtıyor. Renklerin dehası gerçek bir biyografi serüveni...

That Sugar Şekeri bırakmak istemeyen ve hala hayatımızda vazgeçilmez olarak görenlerdenseniz eğer bu film tam size göre.Şekerin sigara ve alkol gibi bir bağımlılık olduğunu ve vücuda verdiği zararları komik bir şekilde anlatan filmi izledikten sonra şekeri bırakacaksınız.

Amerika'nın Gizli Tarihi 10 bölümden oluşan belgesel Amerika'nın tarihini ders kitaplarından farklı bir şekilde yansıtıyor. Türkçe dublajını Kenan Işık'ın seslendirdiği yapım Oliver Stone imzası ile bize Amerika'nın gizli dosyalarını açıyor.

Uygunsuz Gerçek İşte bu belgesel oldukça can acıtıcı gerçeklere parmak basıyor. Küresel sanayinin çevreyi mahvetmesinin yok olması engellenemeyen dünyanın durumuna şahit oluyoruz. Birçok mesele hakkında bilgi vermesinin yanında farkındalık oluşturmak adına kesinlikle izlenmeli.

Kozmos Hala Kozmos izlemeyen kaldı mı? bilmem ama izlemeyen kesinlikle pişman olur. Ünlü astrofizikçi Neil de Grasse Tyson bize uzay serüveninde rehber oluyor. Bambaşka bir dünyaya bakış bambaşka bir ufka dalış işte kozmosu tarif eden cümle!