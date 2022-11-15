SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Mutlu hayatı yerle bir olmuştu! Süper Lig'in yıldızı Franco Cangele son haliyle hayrete düşürdü: Bakın şimdi ne yapıyor?

Mutlu hayatı yerle bir olmuştu! Süper Lig'in yıldızı Franco Cangele son haliyle hayrete düşürdü: Bakın şimdi ne yapıyor?

15.11.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Franco Cangele, bir dönem Süper Lig'de top koşturan en iyi Arjantinli futbolcular arasında yer alıyordu. Sakaryaspor, Kayserispor ve Elazığspor'da forma giyen yıldız futbolcunun hayat hikayesi filmleri aratmıyor. Yıldız futbolcunun eşi 2014 yılında hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran 'Buz Adam' lakaplı Arjantinli golcü Franco Cangele son haliyle görenleri şaşırttı. İşte performansıyla Süper Lig'e damga vuran Franco Cangele'nin son hali...

Mutlu hayatı yerle bir olmuştu! Süper Lig'in yıldızı Franco Cangele son haliyle hayrete düşürdü: Bakın şimdi ne yapıyor?

Bir dönem Süper Lig'de Sakaryaspor, Kayserispor ve Elazığspor forması giyen Franco Cangele'nin değişimi görenleri şaşırttı. Yıllar, Franco Cangele'ye acımadı. Süper Lig'de top koşturan Arjantinli eski futbolcu Franco Cangele'nin değişimini görenler onu tanımakta zorlanıyor.

aa1

Futbola Boca Juniors altyapısında başlayan Franco Dario Cangele, eşsiz performansı sebebiyle "Buz Adam" lakabı ile yıllarca anıldı. 2005'te kiralık olarak Independiente'de oynayan başarılı futbolcu Colon Santa Fe takımına transfer olduktan sonra sezon sonunda Türkiye'de Sakaryaspor'da forma giymiştir.

s2

Hırçın tavırlarıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu sonradan transfer olacağı Kayserispor ile oynanan maçta rakibine 3 gol atmıştır. Hatta yıllar önce Beşiktaşlılar'ın kendisini neden sevmediğini açıklayan yıldız futbolcunun sözleri olay olmuştu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KELİMENİN TAM ANLAMIYLA YIKMIŞTI

Futbola ilişkin unutamadığı anıları olduğunu söyleyen Franco Cangele, Sakaryaspor'da oynadığı zaman Beşiktaş'ın şampiyonluğu kendisinin attığı gol sebebiyle kaçırdığını ifade edip Beşiktaşlıların kendisini sevmediğini sözlerine eklemişti.

2007 yılında asıl çıkışını gerçekleştireceği Kayserispor'a transfer olan Franco Cangele Kayserispor'da harikalar yaratmıştır.

Kayserispor'da forma giydiği 78 maçta 20 gol atan Cangele, 2013'te Boca Juniors!a geri dönmüş, 2014 ila 2015 yıllarında ise Okan Buruk'un çalıştırdığı Elazığspor takımında top koşturmuştur.

k0

EŞİNİN ÖLÜMÜ SONRASI FUTBOLU BIRAKTI

Tarihler 2014'ü gösterdiğinde PTT 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da oynayan Franco Dario Cangele'nin eşi rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Franco Dario Cangele'nin eşi Veronica Esterriaga Cangele'nin ölüm haberini duran Elazığspor kulübü "Bir süredir tedavi gören Veronica Esterriaga Cangele'nin vefatından dolayı, başta oyuncumuz Franco Dario Cangele olmak üzere tüm ailesinin acısını paylaşır, taziye dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız futbolcu eşinin vefat etmesi sonrası futbol kariyerini noktaladı.

FRANCO CANGELE'NİN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Franco Cangele ülkesine döndü. Franco Cangele şimdi Sakaryaspor, Kayserispor ve Elazığspor'da oynadığı döneme ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Franco Cangele'nin sosyal medya hesabını inceleyenler yıldız futbolcunun değişimi karşısında şaşırıyor.

İşte Franco Cangele'nin son hali:

k1

j1

j3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te maç sonu inanılmaz olay! File koptu, taraftarlar sahaya düştüKarabük'te maç sonu inanılmaz olay! File koptu, taraftarlar sahaya düştü
'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...
'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den olay sözler...'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den olay sözler...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Wanda Nara Icardi'yi G.Saray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı

Wanda Nara Icardi'yi G.Saray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı

Gomis'ten beklenmedik ayrılık talebi! Okan Buruk öyle bir yanıt verdi ki...

Gomis'ten beklenmedik ayrılık talebi! Okan Buruk öyle bir yanıt verdi ki...

Takım arkadaşı yüzüne bakmadı, Ronaldo şoke oldu!

Takım arkadaşı yüzüne bakmadı, Ronaldo şoke oldu!

Milan'la gizli görüşme! İtalyan gazeteci ortaya çıkardı

Milan'la gizli görüşme! İtalyan gazeteci ortaya çıkardı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.