Mutlu hayatı yerle bir olmuştu! Süper Lig'in yıldızı Franco Cangele son haliyle hayrete düşürdü: Bakın şimdi ne yapıyor?

Bir dönem Süper Lig'de Sakaryaspor, Kayserispor ve Elazığspor forması giyen Franco Cangele'nin değişimi görenleri şaşırttı. Yıllar, Franco Cangele'ye acımadı. Süper Lig'de top koşturan Arjantinli eski futbolcu Franco Cangele'nin değişimini görenler onu tanımakta zorlanıyor.

Futbola Boca Juniors altyapısında başlayan Franco Dario Cangele, eşsiz performansı sebebiyle "Buz Adam" lakabı ile yıllarca anıldı. 2005'te kiralık olarak Independiente'de oynayan başarılı futbolcu Colon Santa Fe takımına transfer olduktan sonra sezon sonunda Türkiye'de Sakaryaspor'da forma giymiştir.

Hırçın tavırlarıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu sonradan transfer olacağı Kayserispor ile oynanan maçta rakibine 3 gol atmıştır. Hatta yıllar önce Beşiktaşlılar'ın kendisini neden sevmediğini açıklayan yıldız futbolcunun sözleri olay olmuştu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KELİMENİN TAM ANLAMIYLA YIKMIŞTI

Futbola ilişkin unutamadığı anıları olduğunu söyleyen Franco Cangele, Sakaryaspor'da oynadığı zaman Beşiktaş'ın şampiyonluğu kendisinin attığı gol sebebiyle kaçırdığını ifade edip Beşiktaşlıların kendisini sevmediğini sözlerine eklemişti.

2007 yılında asıl çıkışını gerçekleştireceği Kayserispor'a transfer olan Franco Cangele Kayserispor'da harikalar yaratmıştır.

Kayserispor'da forma giydiği 78 maçta 20 gol atan Cangele, 2013'te Boca Juniors!a geri dönmüş, 2014 ila 2015 yıllarında ise Okan Buruk'un çalıştırdığı Elazığspor takımında top koşturmuştur.

EŞİNİN ÖLÜMÜ SONRASI FUTBOLU BIRAKTI

Tarihler 2014'ü gösterdiğinde PTT 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da oynayan Franco Dario Cangele'nin eşi rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Franco Dario Cangele'nin eşi Veronica Esterriaga Cangele'nin ölüm haberini duran Elazığspor kulübü "Bir süredir tedavi gören Veronica Esterriaga Cangele'nin vefatından dolayı, başta oyuncumuz Franco Dario Cangele olmak üzere tüm ailesinin acısını paylaşır, taziye dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız futbolcu eşinin vefat etmesi sonrası futbol kariyerini noktaladı.

FRANCO CANGELE'NİN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Franco Cangele ülkesine döndü. Franco Cangele şimdi Sakaryaspor, Kayserispor ve Elazığspor'da oynadığı döneme ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Franco Cangele'nin sosyal medya hesabını inceleyenler yıldız futbolcunun değişimi karşısında şaşırıyor.

İşte Franco Cangele'nin son hali:



