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Mutlu Ulusoy kimdir? Mutlu Ulusoy kaç yaşında ve nereli?

01.01.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Ulusoy bu akşam Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sunuculuğunu üstleniyor. Bu kapsamda Mutlu Ulusoy'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki Mutlu Ulusoy kimdir? Mutlu Ulusoy kaç yaşında ve nereli?

Mutlu Ulusoy kimdir? Mutlu Ulusoy kaç yaşında ve nereli?

Mutlu Ulusoy, 31 Aralık akşamında Kanal D ekranlarında yayınlanan Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sunuculuğunu Alp Kırşan ile üstlendi. Mutlu Ulusoy Zonguldak'ta dünyaya geldi. Peki Mutlu Ulusoy kimdir? Mutlu Ulusoy kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Mutlu Ulusoy kimdir? Mutlu Ulusoy kaç yaşında ve nereli?

MUTLU ULUSOY KİMDİR?

18 Mart 1987 Zonguldak doğumlu Mutlu Ulusoy 34 yaşındadır. Mutlu Ulusoy'un babası, Ulusoy henüz 7 yaşındayken vefat etmiştir. Habertürk kanalı ile çalışma hayatın adım atmış ardından Beşiktaş web sitesi bünyesinde editörlük yapmıştır. Mutlu Ulusoy, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünü tamamladı.

Şimdiye kadar TRT Spor'da Gece Raporu, NTV'de Spor Haberleri, TRT Spor'da Mutlu Sabahlar ve Spor Keyfi son olarak Kanal D ile Günaydın Türkiye programlarının sunuculuğunu üstlendi.

2017'de Fox Tv ekranlarında yayınlanan Deli Gönül adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bu dizide 'Doktor Müge' rolünü canlandırmıştır. 2019'da ise Söz adlı dizide yer aldı ve dizide Savcı Derya'nın asistanı Seda karakteri ile oyunculuk kariyerini sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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