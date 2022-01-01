Mutlu Ulusoy, 31 Aralık akşamında Kanal D ekranlarında yayınlanan Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sunuculuğunu Alp Kırşan ile üstlendi. Mutlu Ulusoy Zonguldak'ta dünyaya geldi. Peki Mutlu Ulusoy kimdir? Mutlu Ulusoy kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MUTLU ULUSOY KİMDİR?

18 Mart 1987 Zonguldak doğumlu Mutlu Ulusoy 34 yaşındadır. Mutlu Ulusoy'un babası, Ulusoy henüz 7 yaşındayken vefat etmiştir. Habertürk kanalı ile çalışma hayatın adım atmış ardından Beşiktaş web sitesi bünyesinde editörlük yapmıştır. Mutlu Ulusoy, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünü tamamladı.

Şimdiye kadar TRT Spor'da Gece Raporu, NTV'de Spor Haberleri, TRT Spor'da Mutlu Sabahlar ve Spor Keyfi son olarak Kanal D ile Günaydın Türkiye programlarının sunuculuğunu üstlendi.

2017'de Fox Tv ekranlarında yayınlanan Deli Gönül adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bu dizide 'Doktor Müge' rolünü canlandırmıştır. 2019'da ise Söz adlı dizide yer aldı ve dizide Savcı Derya'nın asistanı Seda karakteri ile oyunculuk kariyerini sürdürdü.

