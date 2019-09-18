YEMEK

Mutluluk formüllü aşure tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Muharrem ayının başlangıcıyla birlikte gözler, gönüllerin sultanı aşurelerin hazırlıklarına çevrildi. Bereket getirdiği ve komşularla kurulan bağları kuvvetlendirdiği inancıyla aşure yapmak isteyen lezzet düşkünleri ise tarif arayışlarına başladı. “Yıldızlı Tarifler” kitabının yazarı Yıldız Öz Samaha, birbirinden farklı birçok tadı bir araya getiren mutluluk formüllü aşurenin tarifini paylaşıyor. Son derece lezzetli aşure tarifi ve aşure yapımı hakkında bilmeniz gerekenler.

Paylaşarak çoğalan ve damaklarda adeta bir lezzet şöleni yaratan aşure; nohut, buğday, nar gibi kuru meyve ve bakliyatların mucizevi birleşimiyle orta çıkan bir tatlı. Aşurede bulunan besinlerin beden ve zihin yorgunluklarına iyi geldiği gibi, cilt dokularını yenilediği ve aynı zamanda kanı temizlediği biliniyor.

Faydaları saymakla bitmeyen aşure, paylaşmanın unutulan ruhunu ve güzelliğini tekrar hatırlatıyor. Ancak herkes tarafından sabırsızlıkla beklenen bu nazlı tatlı hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler var.

MALZEMELER
4 su bardağı dövme buğday
2 su bardağı kuru fasulye
3 su bardağı nohut
Yarım çay bardağı kalın bulgur
Yarım çay bardağı pirinç
4 su bardağı şeker
1 su bardağı kara üzüm
1 su bardağı sarı üzüm
1,5 su bardağı kuru incir
10 adet hurma
1,5 su bardağı kuru kayısı
1 su bardağı Antep fıstık içi
1,5 su bardağı çiğ badem
1 adet soyulmuş portakal kabuğu
1 su bardağı ılık süt
2 paket vanilya

Üzeri için:
1 su bardağı fındık,
Yarım çay bardağı çam fıstığı,
Yarım çay bardağı kuş üzümü,
1 adet nar,
Tarçın,
Toz Antep fıstığı


PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Günde bir avuç yemek bakın neye iyi geliyorGünde bir avuç yemek bakın neye iyi geliyor
Balıkların şahı olan palamudu uzun süre muhafaza etmenin yoluBalıkların şahı olan palamudu uzun süre muhafaza etmenin yolu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşure aşure yapımı

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Arka Sokaklar'a damga vuracak yeni isim!

Arka Sokaklar'a damga vuracak yeni isim!

Migren ağrısını bıçak gibi kesiyor

Migren ağrısını bıçak gibi kesiyor

Dünyanın lezzet başkenti 4 günde 1 milyon kişiyi ağırladı

Dünyanın lezzet başkenti 4 günde 1 milyon kişiyi ağırladı

Bu illet hayattan soğutur! Hızlı bir şekilde kurtulmak için...

Bu illet hayattan soğutur! Hızlı bir şekilde kurtulmak için...

Sağlıklı diye bildik ama...

Sağlıklı diye bildik ama...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günde bir avuç vişne bakın neye iyi geliyor

Günde bir avuç yemek bakın neye iyi geliyor

Balıkların şahı olan palamudu uzun süre muhafaza etmenin yolu

Balıkların şahı olan palamudu uzun süre muhafaza etmenin yolu

Ağrı balı kahvaltılık değil ilaçtır

Adeta ilaç yerine geçiyor! Kar kalkar kalmaz işe koyuluyorlar

Akdağ'da yetişen kekikler her derde deva

Tamamen doğal yetişiyor! Tümör oluşumunu engelliyor, yaşlanmayı geciktiriyor

Erzincan’da kadınların turşu mesaisi başladı

Kendi bahçesinde yetiştiriyor! Fermente ettiği sirkeyle...

Gribe karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirerek önlem alın

Grip dönemi başladı! Korunmak için bakın ne yapmak gerekiyormuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.