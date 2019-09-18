Mutluluk formüllü aşure tarifi

Paylaşarak çoğalan ve damaklarda adeta bir lezzet şöleni yaratan aşure; nohut, buğday, nar gibi kuru meyve ve bakliyatların mucizevi birleşimiyle orta çıkan bir tatlı. Aşurede bulunan besinlerin beden ve zihin yorgunluklarına iyi geldiği gibi, cilt dokularını yenilediği ve aynı zamanda kanı temizlediği biliniyor.

Faydaları saymakla bitmeyen aşure, paylaşmanın unutulan ruhunu ve güzelliğini tekrar hatırlatıyor. Ancak herkes tarafından sabırsızlıkla beklenen bu nazlı tatlı hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler var.

MALZEMELER

4 su bardağı dövme buğday

2 su bardağı kuru fasulye

3 su bardağı nohut

Yarım çay bardağı kalın bulgur

Yarım çay bardağı pirinç

4 su bardağı şeker

1 su bardağı kara üzüm

1 su bardağı sarı üzüm

1,5 su bardağı kuru incir

10 adet hurma

1,5 su bardağı kuru kayısı

1 su bardağı Antep fıstık içi

1,5 su bardağı çiğ badem

1 adet soyulmuş portakal kabuğu

1 su bardağı ılık süt

2 paket vanilya

Üzeri için:

1 su bardağı fındık,

Yarım çay bardağı çam fıstığı,

Yarım çay bardağı kuş üzümü,

1 adet nar,

Tarçın,

Toz Antep fıstığı



