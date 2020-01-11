YURTHABER
  4. Müzede özçekim fotoğrafları yarışacak

Müzede özçekim fotoğrafları yarışacak

ANKARA HABERLERİ  | 11.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında Türkiye'deki müzeleri uluslararası alanda tanıtmak ve vatandaşlarda müze bilincini geliştirmek için ödüllü yarışma başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında Türkiye'de müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve vatandaşlarda müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla sosyal medyada fotoğraf yarışması başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada başlatılan ve uluslararası alanda 15 Ocak'ta kutlanacak Müzede Selfie Günü için Türkiye'de düzenlenen yarışmaya bugünden itibaren 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça olarak duyurusu yapılan yarışma kapsamında, gönderilen özçekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye'de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerine davetiye verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'deki müzelerde yaptıkları özçekimleri #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile paylaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Büyükşehir kız çocuklarının okumasına destek veriyorBüyükşehir kız çocuklarının okumasına destek veriyor
Mamak’ta kadın kadına konserMamak’ta kadın kadına konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müzede Selfie Günü Kültür ve Turizm Bakanlığı Yarışma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Natura Eczanesi
Cankaya
Mert Eczanesi
Yenimahalle
İmece Eczanesi
Mamak
Dilara Eczanesi
Cankaya
Aysen Eczanesi
Cankaya
Karaşar Eczanesi
Altindag
Ceren Eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.