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Müzik dünyasını sarsan cinayet! Ünlü rapçi eğlence mekanında öldürüldü: Olayın ortaya çıkışı şaşkına çevirdi

01.11.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap müzik severlerde büyük şok etkisi yaratan, müzik dünyasında da geniş yankı uyandıran bir olay yaşandı. Hip hop üçlüsü Migos grubundan ünlü rapçi Takeoff eğlence mekanında yaşananlar sonucu silahlı saldırıda öldürüldü.

Müzik dünyasını sarsan cinayet! Ünlü rapçi eğlence mekanında öldürüldü: Olayın ortaya çıkışı şaşkına çevirdi

ABD’de hip-hop üçlüsü Migos’un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, Houston’da bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğradı. Migos grubundan arkadaşı Quavo ile oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan Takeoff’un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TAKEOFF KİMDİR?

8 Haziran 1994’te Houston’da dünyaya gelen Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başlamış, kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturmuş, grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atmıştı.

(İHA)

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