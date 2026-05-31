Müzik, Tuval Yoksa Sahne mi? Çocuğunuz İçindeki Yeteneği Nasıl Dışa Vurmalı?
Evdeki o bitmek bilmeyen enerjiyi, duvara çizilen o gizemli çizgileri ya da sehpanın üzerine çıkıp yapılan o meşhur taklitleri fark etmemek imkansız! Her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen, dünyaya haykırmak istediği kocaman bir yaratıcılık gizli. Ebeveyn olarak bize düşen en heyecanlı görev ise bu potansiyeli doğru kanala yönlendirmek. Acaba sizin evdeki minik yumurcak geleceğin rock yıldızı mı, ödüllü bir ressamı mı, yoksa sahneleri sallayacak bir başrol oyuncusu mu?
Ecem Bekar
31.05.2026 08:25
Birlikte keşfedelim.
1/8
Hafta sonu sabahı salondan gelen ilk ses genellikle hangisidir?
Sehpa üzerine çıkmış, hayali bir kalabalığa nutuk çekiyordur.
Duvarları boyuyordur.
Çizgi filmin sesini sonuna kadar açmış, ekrana kilitlenmiştir.
Kendi kendine oyun oynuyordur.
2/8
Evde eline geçen tencere kapaklarını, kaşıkları hemen bir bateri setine dönüştürür mü?
3/8
Misafirler geldiğinde bizim ufaklık genellikle hangisini tercih eder?
Hemen odaya geçip saklanır, kendi halinde takılır.
"Bakın ne öğrendim!" diyerek odaya fırlar.
Yaptığı son resimleri klasör halinde getirip herkese tek tek gösterir.
Bildiği bir şarkıyı söylemek veya flütünü çalmak için izin ister.
4/8
Duvarlar, sehpalar veya önemli evraklar onun rengarenk boya kalemlerinden nasibini aldı mı?
Evet, evde boş bulduğu her yeri şahesere dönüştürüyor.
Hayır, sadece boyama kitaplarına yazar çizer.
5/8
Akşam yemeğinde tabağındaki köfte ve patatesle ilişkisi nasıl
Köfteleri konuşturur.
Ketçapla resim çizer.
Çatalı tabağın kenarına vurup "çın çın" diye tempo tutar.
"Ben bunu yemem" diye tabağı iter.
6/8
Tablette gezinirken en çok hangi videoları izler?
Slime yapımı, pasta süsleme gibi renkli şeyler.
Kamera şakaları, komik skeçler veya ilginç karakterler.
ASMR videoları veya arkası müzikli ritmik içerikler.
Oyun oynayan insanların oyun içi videoları.
7/8
Legolarla oynarken blokların boyutlarına ve renk uyumuna aşırı takılır mı?
8/8
Kendi kendine seçtiği kıyafet kombinleri nasıl?
Birbiriyle uymayan renkleri yan yana getirip tarz yaratır.
Havalı bir şey giydiyse evde anında havalı havalı yürümeye başlar.
Önüne ne koyarsanız hiç fark etmeden dümdüz giyer.
