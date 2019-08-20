Müzik zevkiniz zekanızı ele veriyor!

Bilim insanları zekayla klasik, caz, elektronik ya da ambient müzik gibi enstrümantal müzikler arasında bağlantı buldu. Oxford Brookes Üniversitesi’nden araştırmacıların Hırvatistan’da yürüttüğü çalışma kapsamında 400’den fazla öğrenci incelendi.
ZEKİ KİŞİLER ALTERNATİF MÜZİKLERİ TERCİH EDİYOR
Araştırma daha az zeki kimselerin karmaşık orkestra müzikleri yerine sözlü şarkıları tercih ettiğini gösterdi. Çalışma Satoshi Kanazawa’nın zekayı alışılmışın dışında uyaranlarla ilişkilendiren ünlü Savanna-IQ hipoteziyle de örtüşüyor. Daha zeki bireylerin, daha az zeki kişilere kıyasla daha alışılmadık deneyimler aradıklarını varsayan bu hipoteze göre örneğin zeki kişiler şarkı sözü gibi belirgin içerikleri daha az içeren alternatif müzikler tercih ediyor.
Çalışmanın yazarı Elena Racevska, 400 öğrenciyi bir zeka testine tabi tuttu. Ardından öğrencilerden müzik türlerini tercihlerine göre sıralamaları istendi.
Racevska çalışmaya ilişkin şunları söyledi:
"Kanazawa’nın zeka ve müzik tercihleri arasındaki ilişkiye dair makalelerini okuduktan sonra farklı bir dizi yöntem kullanarak onun hipotezini daha da derinlemesine incelemeye karar verdik. Örneğin farklı bir zeka testi (yani sözel olmayan) ve müzik anketinin farklı kullanımı gibi."
ÇALIŞMANIN SINIRLI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ
Zeka ve müzik arasındaki ilişkiye etki edebilecek, müfredat dışı müzik eğitimi almış olmak gibi birçok değişkeni de göz önüne aldıklarını belirten Racevska yine de çalışmanın sınırlı olduğunu ve yaş, eğitim seviyesi gibi çeşitli unsurları içermediğine dikkat çekti.
2011'DE DE BENZER BİR ARAŞTIRMA YAPILMIŞTI
Araştırma Evolutionary Biological Sciences adlı bilimsel yayında yer aldı. Diğer yandan 2011’de yapılan benzer bir araştırmada zeka testine tabi tutulan bin 500 kişinin 18 farklı müzik türünü puanlaması istenmiş, bulgular her çeşit enstrümantal müzik zevkinin daha yüksek bir IQ’nun işareti olduğunu göstermişti.
İNSAN SESİ İÇERMEYEN MÜZİKLERİ DİNLEYENLER DAHA ZEKİ
Araştırma klasik müzik, film müzikleri, ambient müzik, smooth jazz ve big band gibi insan sesi içermeyen müzik türlerinden hoşlanan kişilerin daha yüksek IQ’ya sahip olduğunu ortaya koymuştu. Zeka ve müzik arasındaki ilişkinin müziğin kavramsal açıdan karmaşıklığına bağlı olmadığına dikkat çeken araştırmacılar, buna örnek olarak operanın daha karmaşık ve entelektüel kimselere uygun bir müzik türü olarak görüldüğünü ancak opera sevenlerin, operadan nefret edenlere göre daha zeki olmadığını belirtmişti.
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