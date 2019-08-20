Müzik zevkiniz zekanızı ele veriyor!

Bilim insanları zekayla klasik, caz, elektronik ya da ambient müzik gibi enstrümantal müzikler arasında bağlantı buldu. Oxford Brookes Üniversitesi’nden araştırmacıların Hırvatistan’da yürüttüğü çalışma kapsamında 400’den fazla öğrenci incelendi.

ZEKİ KİŞİLER ALTERNATİF MÜZİKLERİ TERCİH EDİYOR

Araştırma daha az zeki kimselerin karmaşık orkestra müzikleri yerine sözlü şarkıları tercih ettiğini gösterdi. Çalışma Satoshi Kanazawa’nın zekayı alışılmışın dışında uyaranlarla ilişkilendiren ünlü Savanna-IQ hipoteziyle de örtüşüyor. Daha zeki bireylerin, daha az zeki kişilere kıyasla daha alışılmadık deneyimler aradıklarını varsayan bu hipoteze göre örneğin zeki kişiler şarkı sözü gibi belirgin içerikleri daha az içeren alternatif müzikler tercih ediyor.

Çalışmanın yazarı Elena Racevska, 400 öğrenciyi bir zeka testine tabi tuttu. Ardından öğrencilerden müzik türlerini tercihlerine göre sıralamaları istendi.

Racevska çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Kanazawa’nın zeka ve müzik tercihleri arasındaki ilişkiye dair makalelerini okuduktan sonra farklı bir dizi yöntem kullanarak onun hipotezini daha da derinlemesine incelemeye karar verdik. Örneğin farklı bir zeka testi (yani sözel olmayan) ve müzik anketinin farklı kullanımı gibi."