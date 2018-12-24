Muzzi Özcan, Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanladı!

Beşiktaş'ta flaş transfer iddiası! Siyah beyazlıların sezon başında da gündeminde yer alan Orkun Kökçü ile sözleşme imzaladığı iddia edildi. Feyenoord'da forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Orkun Kökçü'nün sezon sonundan itibaren Beşiktaş forması giyeceği iddia edildi.

Beyaz TV'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi sezon başında da gündemde olan Orkun Kökçü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ve Ocak ayının ilk transferini gerçekleştirdi. Orkun Kökçü'nün sezon sonundan itibaren Beşiktaş forması giyeceği kaydedildi.

MENAJERİ YALANLADI

Orkun Kökçü'nün menajeri Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orkun Kökçü'nün transferi için herhangi bir kulüple görüşmedik. Orkun, Feyenoord'un sözleşmeli futbolcusudur ve burada mutlu. Ayrılma gibi bir düşüncesi yok." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Transfer döneminde Beşiktaş'la ismi anılan Orkun Kökçü Feyenoord'da forma giyiyor. Orkun Kökçü 17 yaşında. Orkun Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı.

