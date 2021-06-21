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Myanmar’ın devrik lideri Suu Çii, mahkemede aleyhinde verilen beyanların yanlış olduğunu söyledi

21.06.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’ın devrik lideri Suu Çii, mahkemede aleyhinde verilen beyanların yanlış olduğunu söyledi

BANGKOK (AA)- Myanmar'da askeri darbenin ardından iktidardan indirilen ve 14 Haziran’da mahkemeye çıkarılan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, aleyhinde yanlış beyan verildiğini söyledi.

Suu Çii’nin avukatlarından Min Min Soe, bugün başkent Nepido’da gerçekleştirilen duruşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Avukat Soe, müvekkilinin duruşma boyunca hakkındaki beyanları dikkatle dinlediğini ve bazı beyanların yanlış olduğunu ve sorgulanması gerektiğini söylediğini belirtti.

Duruşmada, Suu Çii’ye yöneltilen suçlamalara ilişkin bir polis memuru ve bir yerel yetkili beyanda bulundu.

Devrik lider Suu Çii, 14 Haziran’da Nepido’daki askeri mahkemede hakim karşısına çıkmıştı.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarına aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.

Hakkındaki bütün suçlamaların onaylanması durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 872 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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