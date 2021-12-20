Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii’nin yargılandığı davanın karar duruşması ertelendi

BANGKOK (AA) - Myanmar mahkemesi, devrik lider Aung San Suu Çii'nin yasa dışı telsiz ithal etmekten yargılandığı davanın karar duruşmasını 27 Aralık’a erteledi.

Devrik lider Suu Çii'nin yargılandığı bir dizi davadan birinin duruşması Başkent Nepido Mahkemesinde görüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, mahkemenin Aung San Suu Çii’ye karşı açılan telsiz davasının karar duruşmasını 27 Aralık'a ertelediğini, erteleme kararı için mahkeme tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmediğini söyledi.

Bu dava, ordunun 1 Şubat'ta yönetimi ele geçirerek seçilmiş hükümeti devirmesinin ardından devrik lidere karşı açılan ikinci dava olmuştu.

Suu Çii, söz konusu davada resmi prosedürleri ihlal ederek telsiz ithal etmek ve bulundurmakla suçlanıyor.

Davaya konu olan telsizlere, ordunun yönetime el koyduğu 1 Şubat'ta yapılan aramada Suu Çii'nin konutunun giriş kapısında bekleyen korumalarından alınarak el konulmuştu.

Devrik lider hakkında ithalat yasasını ihlal ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

