SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'na davet edildi

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Brezilya ve Kolombiya ile oynayacakları maçlar için kadroyu belirledi. Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'na davet edildi.

Futbolda milli maçlar için liglere verilecek. Fransa da bu süreçte 2 hazırlık maçı yapacak. Fransızlar, 26 Mart'ta Brezilya, 29 Mart'ta ise Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu maçlar için kadroyu belirledi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante de kadroda yer aldı.
Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler:
Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes)

Defans:
Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha:
Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet:
Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele, Desire Doue (PSG), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.