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N'Golo Kante'nin koronavirüs testi pozitif

28.09.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'de yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante koronavirüse yakalandı.

N'Golo Kante'nin koronavirüs testi pozitif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle sahalardan 10 gün uzak kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın (29 Eylül) İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Tuchel, Chelsea'de hangi oyuncuların Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadığını bilmediğini, bu kararı kendilerine bıraktığını da belirtti.

Yeni tip koronavirüse yakalanması nedeniyle 10 gün karantina altında kalacak Kante, yarınki Juventus müsabakasının yanı sıra takımının Southampton ile oynayacağı lig maçında da forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Chelsea
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