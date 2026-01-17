N'Golo Kante transferinde Araplar yapacağını yaptı! Ortalık şimdi karıştı...

Fenerbahçe'nin bir süredir listesinin başına olan ve isminin Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başlandığı günden bu yana taraftarı da oldukça heyecanlandıran N'Golo Kante transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe yönetiminin ısrarlı tavrına rağmen Suudi ekibinden beklenmedik bir hamle geldi. Suudi basınında yer alan haberlere göre Al-Ittihad yönetimi, Fransız yıldız N’Golo Kante’yi sözleşmesi sona erene kadar kadroda tutma niyetinde.

Sarı-siyahlı kulüp, 2026 Haziran ayına kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcunun ayrılığına sıcak bakmıyor.

15 MİLYONLUK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Kante’nin takımdan ayrılmakta ısrarcı olması halinde ise Al-Ittihad’ın geri adım atmayacağı vurgulandı. Bu senaryoda oyuncunun yeni kulübüyle yapılacak görüşmelerde herhangi bir indirim düşünülmezken, sözleşmesinin bitimine altı ay kala yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin masada olduğu ifade edildi.

HOCA'DAN MESAJ: TAKIMDA KAL

Fransız futbolcunun geleceğine yön verecek görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Teknik direktör Sergio Conceicao’nun, Kante’ye takımda kalması yönünde açık bir mesaj verdiği ancak oyuncunun, federasyonun onay vermesi durumunda Fenerbahçe seçeneğine kapıyı kapatmadığı belirtiliyor.

SON SÖZ KAMU YATIRIM FONU’NDA

Suudi Arabistan’da Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli ve Al Ittihad kulüplerinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) bağlı olduğu hatırlatıldı. Kante’nin transferinde maddi ve idari açıdan nihai kararın da PIF tarafından verileceği ifade ediliyor.

YENİ TEKLİF YAPTILAR

Öte yandan Suudi Arabistan gazetesi Al-Riyadh'ın geçtiği habere göre Al-Ittihad, N'Golo Kante'ye mevcut maaşından daha düşük bir ücret karşılığında 1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.

KANTE'NİN TALEBİ

N'Golo Kante'nin ise 2 veya daha uzun süreli bir sözleşme talep ettiği aktarıldı. Yine haberde Fenerbahçe'nin bu talebi karşılamaya ve oyuncunun sözleşmesinin kalan kısmını feshetmeye hazır olduğu vurgulandı.