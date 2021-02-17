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N'Sakala mı, Rıdvan mı, Dorukhan mı!

17.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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N'Sakala mı, Rıdvan mı, Dorukhan mı!

Beşiktaş'ta eksikler dönüyor. N'Sakala ve Vida'nın cezası biterken, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan'ın Denizlispor maçına yetişeceği öğrenildi. Sol bekte başarılı bir performans sergileyen Dorukhan ise Sergen Yalçın'ın aklını karıştırdı. Başarılı teknik adam, Denizlispor maçında Dorukhan'a forma vermek istiyor.

Gençlerbirliği deplasmanına N'Sakala, Vida, Rıdvan Yılmaz, Montero, Oğuzhan Özyakup'tan yoksun giden Beşiktaş'ta, N'Sakala ve Vida'nın cezası tamamlanırken, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un da Denizlispor maçına yetişeceği öğrenildi.

Başkent'te sol beklerinin ikisinin de yokluğunda bu bölgede Dorukhan Toköz'ü oynatan Sergen Yalçın, bu oyuncunun başarılı performansı sonrasında Denizlispor maçı için düşünmeye başladı.

2 sol beki N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın dönecek olmasıyla birlikte bu bölgede eksiği kalmayan Yalçın, Dorukhan'ın performansı sonrasında Denizlispor maçı için düşünmeye başladı. Dorukhan'ın başarılı performansı sonrasında bu futbolcuya Denizlispor karşısında da şans vermek isteyen başarılı teknik adam, Atiba-Dorukhan değişikliğine gidebilir.

Cuma günü başlayacak olan antrenmanlarla birlikte Dorukhan'ı as takımda deneyecek olan Sergen Yalçın, bu futbolcunun antrenman performansı doğrultusunda Denizlispor maçının kadrosunu belirleyecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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