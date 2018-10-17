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Dirar'dan F.Bahçe'yi çıldırtan karar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nabil Dirar, buna karşın sarı-lacivertlileri zorlamaya devam ediyor. Dirar'ın menajeri, Faslı oyuncu için Toulouse'dan gelen teklifi reddettiklerini açıkladı.

Dirar'dan F.Bahçe'yi çıldırtan karar!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın ocak ayında takımdan ayrılması beklenirken menajerinden beklenmeyen bir itiraf geldi.

Fransız basınına konuşan Dirar'ın menajeri Ben Kouider, Fransa'nın Toulouse ekibinden gelen transfer teklifini reddettiklerini açıkladı.

Kouider yaptığı açıklamada, 'Net olacağım. Toulouse'a saygım büyük ancak Nabil asla Toulouse'a gitmeyecek' diyerek transferin önünü kapattı.

Körfez ülkelerinden beklenen teklifi alamayan Dirar'ın ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Nabil Dirar, Fenerbahçe formasını bu zamana kadar 40 kez giydi ve 5 gol atıp, 8 asist yaptı. Dirar'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020 yılının haziran ayında sona eriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe nabil dirar toulouse Ben Kouider

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