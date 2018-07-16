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Nabil Dirar Katar ya da Suudi Arabistan'a transfer oluyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku yaşanıyor. Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Katar ya da Suudi Arabistan’a transfer olacak.

Nabil Dirar Katar ya da Suudi Arabistan'a transfer oluyor!

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Nabil Dirar, Sarı-Lacivertli takımdan kopmak üzere.

3.5 MİLYONA GELMİŞTİ

Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin de gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Kanarya, transfer yapabilmek için elinden oyuncu çıkarmak zorunda. Fenerbahçe, Dirar'ı geçen yıl Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.

(Takvim)

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Fenerbahçe nabil dirar

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