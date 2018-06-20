Nabil Dirar Portekiz yenilgisi sonrası gözyaşlarını tutamadı

FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun golü ile Fas’ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puansız kalan Fas, Dünya Kupası'na veda etti.
Fas'ın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından oyuncular büyük üzüntü yaşarken, en büyük üzüntüyü Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim yaşadı.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli yıldız Nabil Dirar gözyaşlarını tutamadı. Dirar'ın ağladığını gören takım arkadaşları, tecrübeli futbolcuyu teselli ettiler.
Fas, Dünya Kupası'ndaki son maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.
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