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Nabil Dirar takım arıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2018 10:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen ve Avrupa kadrosuna alınmayan Nabil Dirar, menaceri vasıtası ile Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri liglerinde kendine takım arıyor.

Nabil Dirar takım arıyor

Aykut Kocaman’ın gözdesi Nabil Dirar, teknik direktör Cocu ile birlikte istenmeyen adam oldu. Dünya Kupası’ndan geç dönen ve kamp programını kaçıran Faslı oyuncu, önce Avrupa kadrosuna alınmamış, son olarak da Konyaspor maçının geniş kadrosunda kendine yer bulamamıştı. Yıldız oyuncunun, Fenerbahçe’deki günlerinin sayılı olduğu, menajeri vasıtası ile Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri liglerinde kendine takım aradığı öğrenildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe nabil dirar Spor Toto Süper Lig aykut kocaman Cocu

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