Naby Keita'yı yıkan haber!

Gine'de ikinci ligde bulunan Etoile de Gine Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs kaza yaptı. Gine'nin başkenti Konakri'ye yakın bir bölge olan Tmbo'da meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybederken, birçoğu ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un orta saha oyuncusu Naby Keita'nın kuzeni Almamy Keita'nın da kazada hayatını kaybeden isimler arasında yer aldığı doğrulandı.
İtalyan basınına göre; araçta 22 futbolcu olmak üzere 27 kişi bulunuyordu.
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