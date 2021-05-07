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Nadal, Madrid Açık'a veda etti

07.05.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Madrid Açık'a çeyrek finalde veda etti.

Nadal, Madrid Açık'a veda etti

Erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde Alexander Zverev'e 2-0 yenilerek elendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde, İspanyol Nadal ile klasmanın 6. basamağındaki Alman Zverev karşılaştı.

Toplam 1 saat 44 dakika süren karşılaşmada Nadal'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Zverev, yarı finale yükseldi.

Alman tenisçi, yarı finalde erkeler dünya 4 numarası Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşacak.

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