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Nadal ve Halep, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turunda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ve kadınların 4 numaralı seribaşı Simona Halep, 3. tura yükseldi.

Nadal ve Halep, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turunda

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı. Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 76. basamağındaki Federico Delbonis karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-3, 7-6 ve 6-1'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti. Beş numaralı seribaşı Elina Svitolina ise dünya sıralamasının 62. basamağındaki Lauren Davis'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükselen diğer isim oldu.

5. GÜN PROGRAMI

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Yoshihito Nishioka, 3 numaralı seribaşı Roger Federer de John Millman ile karşılaşacak. Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Elena Rybakina ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 15 yaşındaki Coco Gauff mücadele edecek.

(AA)

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Avustralya Açık grand slam rafael nadal simona halep Tenis

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