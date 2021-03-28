MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nafaka alamayan Emina Jahovic: 'Denge oturtmamız lazım'

Nafaka alamayan Emina Jahovic: 'Denge oturtmamız lazım'

28.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Sandal’dan boşanan Emina Jahovic eski eşine dava açmıştı. Emina Jahovic davayla ilgili konuşmak istemezken "Yanlış bir şey yapmak istemiyorum" dedi.

Nafaka alamayan Emina Jahovic: 'Denge oturtmamız lazım'

Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahovic geçen haftalarda koronavirüsü atlatmış, iyileşir iyileşmez de Bebek’te maskesiz görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı, dün yine Bebek’teydi ancak bu kez tedbiri elden bırakmamıştı.

Önceki hafta Dubai’ye giden Emina Jahovic’in fiyatları 37 bin ve 17 bin TL olan 2 çantası çok konuşulmuştu. Geçen yıl bir kozmetik markası kuran şarkıcı, henüz para kazanamadığını anlattı.

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’la 10 yıl süren evliliğinden dünyaya gelen oğulları Yaman ve Yavuz’la her yaz olduğu gibi yine tatil için Göcek’e gideceğini söyledi.

“26 aydır nafakamızı ödemiyor” dediği eski eşi Mustafa Sandal’la mahkemelik olan şarkıcı, konuyla ilgili yargı kararını beklediğini ifade etti. Ünlü isim "Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var onların kurulması lazım" dedi. (tv100)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Zayıflamak için dansa sardı! Videolarına beğeni yağıyorZayıflamak için dansa sardı! Videolarına beğeni yağıyor
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Diğer Haberler

Seda Bakan zayıflamak için dansa sardı!

Zayıflamak için dansa sardı! Videolarına beğeni yağıyor

Yeliz Kuvancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz Bahar kimdir?

Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı hakkında merak edilenler

Gwyneth Paltrow'dan Kim Kardashian'a bomba hediye

Ünlü isim vibratör hediye etti! Kutudaki hediyeler olay oldu

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu barıştı! Evlilik yakın

Aşk pozunu paylaştı! Evlilik yakın

Koronavirüse yakalanan Ece Gürsel: Baş ağrım geçmiyor!

Bikinili pozuyla korona sürecini anlattı! 'İnanılmaz ağrı...'

Öyle Olsun filmi nerede çekildi? İşte Öyle Olsun filminin oyuncuları

Öyle Olsun filmi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.