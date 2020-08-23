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Nafia Kuş'un hedefi altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Milli tekvandocu Nafia Kuş, "Kadınlarda, olimpiyatlarda tekvando branşında hiç altın madalyamız yok. Gümüş var, bronz var ama altın yok. Olimpiyatlarda ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran isim ben olmak istiyorum" dedi.

Nafia Kuş'un hedefi altın madalya

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Nafia Kuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlarda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.

Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında temsil edecek 4 kadın sporcudan olan 25 yaşındaki Nafia Kuş, gelecek sene düzenlenmesi planlanan organizasyon için hazırlıklarını milli takım kampında sürdürüyor.

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Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu ve birçok yaş grubunda dünya dereceleri bulunan Nafia, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda Türkiye'ye kadınlar tekvandoda ilk altın madalyasını da kazandırmak istiyor.

Nafia, memleketi Adana'da AA muhabirine, 9 yaşında başladığı sporda, henüz genç yaşlarda dereceler elde etmeyi başardığını söyledi.

İlk uluslararası derecesi olan Avrupa ikinciliğini 2009 yılında 14 yaşındayken elde ettiğini belirten Nafia, şöyle konuştu:

"Tekvandoda minikler, yıldızlar, gençler, ümitler, büyükler gibi tüm kategorilerde yarışan tek sporcuyum diyebilirim. Bunların bilgi birikimi ve donanımıyla madalyalar geldi. Şu an olimpiyat kotasını almamın en büyük avantajı da geçmişten gelen bir birikimle hazırlanmış olmam. Miniklerde Türkiye Şampiyonu, yıldızlarda Avrupa ikincisi, gençlerde dünya ikincisi ve üçüncüsü oldum. 3 kez Avrupa Şampiyonu oldum. Büyüklerde 2 kez dünya üçüncüsü oldum. Bunların yanı sıra Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Üniversite Oyunları şampiyonluklarım var."

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OLİMPİYATTA İLK ALTIN MADALYA HEDEFİ

Nafia, salgın döneminde kamplara ara verilmesiyle zamanını ailesiyle geçirdiğini, o dönemde eski bir tekvandocu olan kardeşiyle evde antrenman yaptığını anlattı.

Türkiye'nin kadın tekvandoda çok başarılı olduğunu ifade eden Nafia, "Dünyada olimpiyatlar için 4'te 4 kota alan iki ülke var. Biri Türkiye, diğeri Çin. Tekvandoda kadınlarda çok güçlüyüz" dedi.

Nafia, olimpiyat oyunlarının, bir sporcunun "zirvesi" olduğunu ve herkesin madalya hedeflediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Rakiplerimle zaten daha önce birçok turnuvada karşılaşmış, sürekli maç yapmış haldeyiz. Ben de kilomun favori isimlerindenim. Olimpiyatta kendimi altın madalyaya çok yakın görüyorum. Rakiplerimin nerede yanlış yaptığını, hatalarından ders çıkartıp kendimi geliştirerek, bir daha aynı hataları yapmayarak emin adımlarla ilerleyip olimpiyatlarda altın madalyayı istiyorum. Kadınlarda, olimpiyatlarda tekvando branşında hiç altın madalyamız yok. Gümüş var, bronz var ama altın yok. Olimpiyatlarda ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran isim ben olmak istiyorum."

Nafia, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü yetkililerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

(AA)

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