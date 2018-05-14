Nagatomo'da flaş gelişme

Galatasaray’ın Inter’den kiraladığı Yuto Nagatomo, şampiyonluğa yürüyen Galatasaray’ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Teknik direktör Fatih Terim’in sol bekteki vazgeçilmez ismi olan ve deneyimli çalıştırıcının gelecek sezonun da kadrosunda görmek istediği Japon futbolcunun bonservisinin alınması için sezonun sona ermesiyle birlikte İtalyan ekibiyle görüşmeler başlayacak.
İstanbul, Milano’yu aratmadı
Cim Bom’un kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği Nagatomo da yola, sarı-kırmızılı ekiple devam etmek istiyor. Her iki ayağını da düzgün kullanabilen 31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’da kalma isteğinde, eşinin de büyük bir payı bulunuyor. Yeni takımında mutlu olan Japon futbolcunun eşi Airi Taira da İstanbul’daki yaşantısından son derece memnun.
Önce şehri, sonra stadı sevdi
Her fırsatta İstanbul’daki yeni hayatından duyduğu memnuniyeti dile getiren Taira, Nagatomo’yu Galatasaray’da kalması için cesaretlendiriyor. Şehre uyum sağlayan ve İstanbul’u seven Airi Taira, son olarak Türk Telekom Stadyumu’na da bir ziyaret yaptı. Yeni Malatyaspor ile yapılan maçta tribünlerdeki yerini alarak, ilk kez Galatasaray’ın bir maçını statta takip etti.
Atmosferi beğendi, ‘müthiş’ dedi
Yuto Nagatomo’nun maçlarını hep televizyondan takip eden Airi Taira, üç aylık oğluyla birlikte geldiği Türk Telekom Stadı’ndan izlenimlerini paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarları öven ve stadyumdaki atmosfere övgü düzen Nagatomo’nun eşi, taraftarların futbol tutkusunun müthiş olduğunu söyledi. İstanbul’u çok seven ve her fırsatta oğlu ve eşiyle birlikte şehir turuna çıkan Airi Taira’nın, stadı ve atmosferi de beğenmesiyle oyuncu tarafında eksik bir şey kalmamış oldu.
San Siro’da evlilik, Seyrantepe’de bebek
Yuto Nagatomo ile eşi Airi Taira için stadyumların hayatlarında önemli bir yeri var. Japon futbolcu Inter’de forma giydiği dönemde, ikili İtalya’da evlenmişti. Nagatomo evlilik teklifini eşine sıra dışı bir şekilde gerçekleştirmiş, Milano’daki San Siro stadyumuna götürdüğü Taira’ya sürpriz yaparak, sahanın ortasında hayatlarını birleştirmeyi teklif etmişti. San Siro’da da eşinin maçlarını izleyen Airi Taira, çocuğuyla birlikte ise Nagatomo’yu, Türk Telekom Stadı’nda izledi.
(MİLLİYET)
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