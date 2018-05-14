Nagatomo'da flaş gelişme

Galatasaray’ın Inter’den kiraladığı Yuto Nagatomo, şampiyonluğa yürüyen Galatasaray’ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Teknik direktör Fatih Terim’in sol bekteki vazgeçilmez ismi olan ve deneyimli çalıştırıcının gelecek sezonun da kadrosunda görmek istediği Japon futbolcunun bonservisinin alınması için sezonun sona ermesiyle birlikte İtalyan ekibiyle görüşmeler başlayacak.

İstanbul, Milano’yu aratmadı

Cim Bom’un kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği Nagatomo da yola, sarı-kırmızılı ekiple devam etmek istiyor. Her iki ayağını da düzgün kullanabilen 31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’da kalma isteğinde, eşinin de büyük bir payı bulunuyor. Yeni takımında mutlu olan Japon futbolcunun eşi Airi Taira da İstanbul’daki yaşantısından son derece memnun.

Önce şehri, sonra stadı sevdi

Her fırsatta İstanbul’daki yeni hayatından duyduğu memnuniyeti dile getiren Taira, Nagatomo’yu Galatasaray’da kalması için cesaretlendiriyor. Şehre uyum sağlayan ve İstanbul’u seven Airi Taira, son olarak Türk Telekom Stadyumu’na da bir ziyaret yaptı. Yeni Malatyaspor ile yapılan maçta tribünlerdeki yerini alarak, ilk kez Galatasaray’ın bir maçını statta takip etti.