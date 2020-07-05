Nagatomo rotayı değiştirdi: Dubai'den İtalya'ya

İtalya Serie B'de şampiyon olarak 2020/21 sezonunda Serie A'da mücadele etme hakkı kazanan Benevento, Yuto Nagatomo'ya transfer teklifinde bulundu.
TuttoSport'ta yer alan habere göre; Şu ana kadar sadece Al Nasr'dan teklif alan ve Dubai'den gelen teklifi bekleten Japon sol bek, Benevento'dan gelen teklif üzerine rotasını değiştirdi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra önceliği Avrupa ya da Japonya olan Nagatomo, Benevento'dan gelen teklif sonrası Al Nasr'ı veto etti.
Daha önce Serie A tecrübesi bulunan Yuto Nagatomo ile Benevento arasında finansal pazarlıkların da başladığı kaydedildi.
Yuto Nagatomo'nun tecrübesi, örnek bir karakterinin olması ve takımdaki oyunculara yüksek seviyede liderlik yapabilecek olması gibi nedenlerle Benevento tarafından istendiği bilgisi verildi.
İtalya'da Cesena ve Inter formaları giyen Yuto Nagatomo, Ocak 2018'de Galatasaray'a transfer oldu. 33 yaşındaki Japon yıldız, Süper Lig'de çıktığı 47 maçta 2 gol atıp 9 asist yaptı.
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