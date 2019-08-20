Nagatomo'ya Fiorentina'nın talip olduğu iddia edildi

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo'ya sürpriz bir talip çıktı.

NAGATOMO'NUN INTER GÜNLERİ

İtalyan Tuttomercato'da yer alan habere göre Fiorentina, Yuto Nagatomo'ya talip oldu. Japon yıldızla ilgili ilk görüşmeyi, Galatasaray'ın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçı zamanında yapan İtalyan ekibi yetkilileri, Japon oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Nagatomo'nun transferiyle sol bek Biraghi'yi yedeklemek isteyen Fiorentina'nın Nagatomo'yu adaylar arasına aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Inter'den transfer ettiği Nagatomo, sarı kırmızılı takımda şu ana kadar 43 resmi maça çıktı ve 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Nagatomo'nun Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

