Nagehan Alçı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlatırken zor anlar yaşadı! Nevşin Mengü ne diyeceğini bilemedi

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanmasının yankıları sürüyor. Nagehan Alçı’nın boşanma kararından sonra da Rasim Ozan Kütahyalı’nın ağır şiddetinden kurtulamadığı gündeme gelmişti.

Kütahyalı’nın eski eşine attığı mesajlardan örnekler dava dilekçesine sunulmuş ve sosyal medyada da paylaşılmıştı.

Alçı, Nevşin Mengü'nün programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı. Gazeteci Nagehan Alçı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın öfke problemleri yaşadığını söyleyerek "Sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın yani korkunç hakaretler mesajlar yani, çocuklar olunca yani zaman zaman fiziksel şiddet" dedi.

O anlarda Nevşin Mengü şaşırarak "Vurdu mu hiç sana?" dedi. Alçı ise "Çok para kazandı Yalı filan bütün bunlar da aslında Bunlar biraz Rasim'in çizmek istediği imajdı. Benim kazandığım parayı ilk günden elimden alıyordu" dedi.

AĞLAYARAK YAŞADIKLARINI ANLATTI

Nevşin Mengü'nün şaşkınlıkla dinlediği Nagehan Alçı konuşurken zor anlar yaşadı. Alçı ortak hesaplarının boşaltıldığını söylerken "Bütün iplerimi bir şekilde eline aldı" dedi ve fiziksel şiddet konusuna döndü. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Alçı "Bunları anneme bile anlatmadım" diyerek ağladı.

"ELİMDE BIÇAKLA BEKLEDİM"

Nagehan Alçı "Ben kaç gece Rasim'in öfkesi yani dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum ya o bağırıyor, kapıları çarpıyor çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum" dedi.

"HUKUK TANIMAZ" DİYEREK ANLATTI

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı için "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı" ifadelerini de kullandı.

"YEĞENİMİN DOĞDUĞU GÜN ÖLEMEM"

Alçı'nın yaşadıkları duyanları da şoke etti. Sosyal medyada gündem olan açıklamada " Öfkesi büyüdü büyüdü büyüdü, şunu hatırlıyorum. Şimdi benim boğazıma yapıştı tavana bakıyorum nefes alamıyorum. Diyorum ki yani bu öfke kontrol edilmezse hani en fazla herhalde 5-10 saniyem var ama bu şekilde yeğenimin doğduğu ve daha çocuklarım 4 yaşındayken ölemem" dedi.

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