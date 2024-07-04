Airfryerdan elektrik süpürgesine Karaca ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

Yaşam alanınıza düzen, hijyen ve şıklık getirecek küçük ev aletleri ya da pratik gereçler arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşe, size mutfakta zaman kazandıracak bir airfryer ya da temizlikte rahatlık sunacak elektrik süpürgesinden başlayabilirsiniz. "Benim bu ürünlere ihtiyacım yok!" diyorsanız da Karaca indiriminin parlayan yıldızı diğer ürünlere göz atabilirsiniz. Çünkü sizin için seçtiğimiz ürünler arasında çay makinesinden servis setine, yağlık&sirkelikten çelik midye tenceresine yok yok!

1. Karaca Air Pro Cook DuoTandır XXXL 8 Litre Airfryer, Rosegold

Karaca Air Pro Cook DuoTandır XXXL Airfryer, 8 litrelik geniş iç hacmi sayesinde büyük miktarlarda yemekler hazırlamanızı sağlar. 2200 Watt gücünde olan cihaz, hızlı ve homojen bir şekilde pişirme yapar. Hava sirkülasyonu teknolojisi ile yağ kullanmadan kızartma ve pişirme işlemi yapmanıza olanak tanır, daha sağlıklı yemekler hazırlamanıza yardımcı olur. Farklı pişirme programları ve sıcaklık ayarları ile çeşitli yemekleri kolayca hazırlayabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar. Yıkaması kolay olan çıkarılabilir parçaları ile temizlik işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Rosegold rengi ile şık ve modern bir tasarıma sahiptir, mutfak dekorunuza estetik katmaya yardımcı olur.

2. Karaca Vantuz High Force Elektrikli Süpürge, Kırmızı

Karaca Vantuz High Force Elektrikli Süpürge, Bagless sistemli toz torbasız özelliğiyle öne çıkıyor. 899 Watt motor gücüne sahip cihaz, yüksek emiş gücüyle yaşam alanınızın temizliğinde üst düzey performans gösteriyor. Kablo uzunluğu 5,7 metre olan süpürgenin toz hazne kapasitesi de 2 litre. Geniş H.E.P.A. 13 Filtresi uzun süre değiştirmeden kullanım sağlıyor. Patentli 2 katmanlı motor koruma filtre sistemi bulunuyor. Elin kaymasını önleyerek tutuş kolaylığı sağlayan ergonomik tutma sapı ve eğilmeden süpürmeyi sağlayan 18 kademeli Ergotouch Teleskobik boruya sahip.

Ultra hafif oluşu ve ideal boyutları sayesinde kullanımda ve saklamada kolaylık sunuyor.

3. Karaca Tea Break Çelik Su Isıtıcı Çay Makinesi, Rosegold Inox

Şık Rosegold Inox renk tasarımı ile modern ve şık bir görünüme sahip olan Karaca Tea Break Çelik Su Isıtıcı Çay Makinesi, 1.8 litrelik geniş kapasitesi ile büyük miktarlarda su kaynatmanıza olanak tanır. 2200 watt gücünde olan su ısıtıcı, hızlı ve verimli bir şekilde suyu kaynatır. Otomatik kapanma ve kaynama önleme özellikleri ile güvenli bir kullanım sunar. Kablo saklama bölümü sayesinde düzenli bir görüntü sağlar. Ergonomik sap ve düğmeleri ile kullanımı kolaydır. Paslanmaz çelik filtre ve iç haznesi kolay temizlik imkanı sunar.

4. Karaca Fine Pearl Lorenzo 26 Parça Kahvaltı Seti

Karaca Fine Pearl Lorenzo Kahvaltı Seti; 6 adet kahvaltı tabağı, 6 adet çay bardağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet fincan ve 2 adet fincan tabağı olmak üzere toplamda 26 parçadan oluşuyor. Zarif ve incelikli desenleri ile göz alıcı bir tasarıma sahip olan set, porselen malzemeden üretilmiştir, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Kahvaltılarınızı özel kılacak ve sofranıza şıklık katacak bir set arıyorsanız bu ürün size göre olabilir.

5. Karaca Morde Gray 6 Parça Standlı Servis Seti

Karaca Morde Gray 6 Parça Standlı Servis Seti; modern ve zarif rengiyle mutfak veya sofra dekorunuza uyum sağlar. Standlı tasarımıyla hem servis kolaylığı sağlar hem de saklama açısından pratiklik sunar. Setin parçaları dayanıklı ve yüksek kaliteli porselen malzemeden üretilmiştir. Servis seti, özel davetlerde, misafir ağırlamalarda veya günlük kullanımda kullanılabilir. Şık desenleri ve zarif görünümüyle sofranıza elegan bir hava katar. Kolay temizlenir ve bakımı pratiktir.

6. Karaca Blue Berry Yağlık & Sirkelik

Karaca'nın Blue Berry serisine ait olan bu yağlık ve sirkelik seti, şık ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Set içerisinde genellikle yağ ve sirke gibi sıvı malzemeleri koymak için kullanılan iki adet şişe bulunuyor. Mutfak tezgahınızdaki ya da yemek masanızdaki görünümü tamamlayarak daha düzenli ve şık bir sunum sağlayan bu ürün, mutfakta yağ ve sirkeleri servis etme kolaylığı sunuyor.

7. Karaca Bread Dikdörtgen Ekmek Sepeti

Karaca Bread Dikdörtgen Ekmek Sepeti, dikdörtgen şekilli tasarımıyla modern ve şık bir görünüme sahip. Ekmeği taze ve düzenli bir şekilde saklamak için ideal olan bu ürün, çelik tel malzemeden üretilmiş olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Mutfak tezgahınızda veya ekmek kutusunun içinde kullanarak ekmekleri düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Temizliği kolaydır, genellikle nemli bir bez ile silerek temizlenebilir.

Dekoratif bir görsel sunum amaçlı kullanılabilir ve mutfak dekorunuza şıklık katabilir.

8. Karaca Alacahöyük Mini Güveç, 8 cm

Karaca'nın Alacahöyük serisine ait olan bu mini güveç, geleneksel Türk mutfak kültürüne gönderme yapan bir tasarıma sahip. 8 cm boyutuyla küçük ve tek kişilik porsiyonları servis etmek için ideal bir boyutta olan güveç, hem fırında pişirme hem de servis yapma amacıyla kullanılabilir. Görsel açıdan şık ve dekoratif bir sunum yapmanıza yardımcı olabilir.

9. Karaca Mutfaksever Çelik Midye Tenceresi, 20 cm

Midye tenceresi genellikle midye ve diğer kabuklu deniz ürünlerini pişirmek için tasarlanmış özel bir tencere çeşididir. Çelik malzemeden üretilmiş olan bu midye tenceresi, dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. 20 cm boyutuyla orta boyutta olan bu tencere, genellikle küçük ve orta boyutlu porsiyonlar için idealdir. Midye pişirme işlemi için özel olarak tasarlanmış olan tencerenin, midyelerin kolayca pişmesini sağlayan özel bir yapısı vardır. Sap kısmı genellikle sıcaklığı yansıtmayan malzemeden yapılmış olup, kullanımı kolaylaştırır. Çeşitli midye pişirme tarifleri için ideal bir tencere olarak kullanılabilir. Hem ev kullanımı hem de restoranlarda profesyonel şekilde midye pişirmek için tercih edilebilir.

10. Karaca Rossa 6 Parça Servis Gereci

Karaca'nın Rossa serisine ait olan bu set, modern ve zarif tasarımıyla dikkat çeker.

Setin parçaları genellikle mutfak gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yemek servisi sırasında kullanışlılık ve estetik görünüm sunar. Temizliği genellikle elde yıkanması önerilir. Bu servis seti, yemek servisi sırasında pratik ve şık bir şekilde sunum yapmak isteyenler için ideal bir seçenek.

Bu içerik 4 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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