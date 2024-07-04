YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Airfryerdan elektrik süpürgesine Karaca ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

    Airfryerdan elektrik süpürgesine Karaca ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
    04.07.2024 17:22
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Mutfakta lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirmeyi kolaylaştıran airfryerdan yaşam alanınızı temizlemenin en pratik yolunu sunan elektrik süpürgesine Karaca'nın en sevilen ev yaşam ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı! Kaliteli ve şık tasarımlarıyla hayatınızı kolaylaştıran ve güzelleştiren Karaca ürünlerindeki fırsatları görmek isterseniz detaylar yazımızda...

    Airfryerdan elektrik süpürgesine Karaca ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

    Yaşam alanınıza düzen, hijyen ve şıklık getirecek küçük ev aletleri ya da pratik gereçler arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşe, size mutfakta zaman kazandıracak bir airfryer ya da temizlikte rahatlık sunacak elektrik süpürgesinden başlayabilirsiniz. "Benim bu ürünlere ihtiyacım yok!" diyorsanız da Karaca indiriminin parlayan yıldızı diğer ürünlere göz atabilirsiniz. Çünkü sizin için seçtiğimiz ürünler arasında çay makinesinden servis setine, yağlık&sirkelikten çelik midye tenceresine yok yok!

    1. Karaca Air Pro Cook DuoTandır XXXL 8 Litre Airfryer, Rosegold

    Adsız tasarım - 2024-07-04T161747.970

    Karaca Air Pro Cook DuoTandır XXXL Airfryer, 8 litrelik geniş iç hacmi sayesinde büyük miktarlarda yemekler hazırlamanızı sağlar. 2200 Watt gücünde olan cihaz, hızlı ve homojen bir şekilde pişirme yapar. Hava sirkülasyonu teknolojisi ile yağ kullanmadan kızartma ve pişirme işlemi yapmanıza olanak tanır, daha sağlıklı yemekler hazırlamanıza yardımcı olur. Farklı pişirme programları ve sıcaklık ayarları ile çeşitli yemekleri kolayca hazırlayabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar. Yıkaması kolay olan çıkarılabilir parçaları ile temizlik işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Rosegold rengi ile şık ve modern bir tasarıma sahiptir, mutfak dekorunuza estetik katmaya yardımcı olur.

    Ürünü İncele

    2. Karaca Vantuz High Force Elektrikli Süpürge, Kırmızı

    Adsız tasarım - 2024-07-04T161859.891

    Karaca Vantuz High Force Elektrikli Süpürge, Bagless sistemli toz torbasız özelliğiyle öne çıkıyor. 899 Watt motor gücüne sahip cihaz, yüksek emiş gücüyle yaşam alanınızın temizliğinde üst düzey performans gösteriyor. Kablo uzunluğu 5,7 metre olan süpürgenin toz hazne kapasitesi de 2 litre. Geniş H.E.P.A. 13 Filtresi uzun süre değiştirmeden kullanım sağlıyor. Patentli 2 katmanlı motor koruma filtre sistemi bulunuyor. Elin kaymasını önleyerek tutuş kolaylığı sağlayan ergonomik tutma sapı ve eğilmeden süpürmeyi sağlayan 18 kademeli Ergotouch Teleskobik boruya sahip.
    Ultra hafif oluşu ve ideal boyutları sayesinde kullanımda ve saklamada kolaylık sunuyor.

    Ürünü İncele

    3. Karaca Tea Break Çelik Su Isıtıcı Çay Makinesi, Rosegold Inox

    Adsız tasarım - 2024-07-04T161937.856

    Şık Rosegold Inox renk tasarımı ile modern ve şık bir görünüme sahip olan Karaca Tea Break Çelik Su Isıtıcı Çay Makinesi, 1.8 litrelik geniş kapasitesi ile büyük miktarlarda su kaynatmanıza olanak tanır. 2200 watt gücünde olan su ısıtıcı, hızlı ve verimli bir şekilde suyu kaynatır. Otomatik kapanma ve kaynama önleme özellikleri ile güvenli bir kullanım sunar. Kablo saklama bölümü sayesinde düzenli bir görüntü sağlar. Ergonomik sap ve düğmeleri ile kullanımı kolaydır. Paslanmaz çelik filtre ve iç haznesi kolay temizlik imkanı sunar.

    Ürünü İncele

    4. Karaca Fine Pearl Lorenzo 26 Parça Kahvaltı Seti

    Adsız tasarım - 2024-07-04T163025.885

    Karaca Fine Pearl Lorenzo Kahvaltı Seti; 6 adet kahvaltı tabağı, 6 adet çay bardağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet fincan ve 2 adet fincan tabağı olmak üzere toplamda 26 parçadan oluşuyor. Zarif ve incelikli desenleri ile göz alıcı bir tasarıma sahip olan set, porselen malzemeden üretilmiştir, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Kahvaltılarınızı özel kılacak ve sofranıza şıklık katacak bir set arıyorsanız bu ürün size göre olabilir.

    Ürünü İncele

    5. Karaca Morde Gray 6 Parça Standlı Servis Seti

    Adsız tasarım - 2024-07-04T162030.869

    Karaca Morde Gray 6 Parça Standlı Servis Seti; modern ve zarif rengiyle mutfak veya sofra dekorunuza uyum sağlar. Standlı tasarımıyla hem servis kolaylığı sağlar hem de saklama açısından pratiklik sunar. Setin parçaları dayanıklı ve yüksek kaliteli porselen malzemeden üretilmiştir. Servis seti, özel davetlerde, misafir ağırlamalarda veya günlük kullanımda kullanılabilir. Şık desenleri ve zarif görünümüyle sofranıza elegan bir hava katar. Kolay temizlenir ve bakımı pratiktir.

    Ürünü İncele

    6. Karaca Blue Berry Yağlık & Sirkelik

    Adsız tasarım - 2024-07-04T162108.872

    Karaca'nın Blue Berry serisine ait olan bu yağlık ve sirkelik seti, şık ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Set içerisinde genellikle yağ ve sirke gibi sıvı malzemeleri koymak için kullanılan iki adet şişe bulunuyor. Mutfak tezgahınızdaki ya da yemek masanızdaki görünümü tamamlayarak daha düzenli ve şık bir sunum sağlayan bu ürün, mutfakta yağ ve sirkeleri servis etme kolaylığı sunuyor.

    Ürünü İncele

    7. Karaca Bread Dikdörtgen Ekmek Sepeti

    Adsız tasarım - 2024-07-04T162321.285

    Karaca Bread Dikdörtgen Ekmek Sepeti, dikdörtgen şekilli tasarımıyla modern ve şık bir görünüme sahip. Ekmeği taze ve düzenli bir şekilde saklamak için ideal olan bu ürün, çelik tel malzemeden üretilmiş olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Mutfak tezgahınızda veya ekmek kutusunun içinde kullanarak ekmekleri düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Temizliği kolaydır, genellikle nemli bir bez ile silerek temizlenebilir.
    Dekoratif bir görsel sunum amaçlı kullanılabilir ve mutfak dekorunuza şıklık katabilir.

    Ürünü İncele

    8. Karaca Alacahöyük Mini Güveç, 8 cm

    Adsız tasarım - 2024-07-04T162546.884

    Karaca'nın Alacahöyük serisine ait olan bu mini güveç, geleneksel Türk mutfak kültürüne gönderme yapan bir tasarıma sahip. 8 cm boyutuyla küçük ve tek kişilik porsiyonları servis etmek için ideal bir boyutta olan güveç, hem fırında pişirme hem de servis yapma amacıyla kullanılabilir. Görsel açıdan şık ve dekoratif bir sunum yapmanıza yardımcı olabilir.

    Ürünü İncele

    9. Karaca Mutfaksever Çelik Midye Tenceresi, 20 cm

    Adsız tasarım - 2024-07-04T162800.845

    Midye tenceresi genellikle midye ve diğer kabuklu deniz ürünlerini pişirmek için tasarlanmış özel bir tencere çeşididir. Çelik malzemeden üretilmiş olan bu midye tenceresi, dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. 20 cm boyutuyla orta boyutta olan bu tencere, genellikle küçük ve orta boyutlu porsiyonlar için idealdir. Midye pişirme işlemi için özel olarak tasarlanmış olan tencerenin, midyelerin kolayca pişmesini sağlayan özel bir yapısı vardır. Sap kısmı genellikle sıcaklığı yansıtmayan malzemeden yapılmış olup, kullanımı kolaylaştırır. Çeşitli midye pişirme tarifleri için ideal bir tencere olarak kullanılabilir. Hem ev kullanımı hem de restoranlarda profesyonel şekilde midye pişirmek için tercih edilebilir.

    Ürünü İncele

    10. Karaca Rossa 6 Parça Servis Gereci

    Adsız tasarım - 2024-07-04T162857.934

    Karaca'nın Rossa serisine ait olan bu set, modern ve zarif tasarımıyla dikkat çeker.
    Setin parçaları genellikle mutfak gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yemek servisi sırasında kullanışlılık ve estetik görünüm sunar. Temizliği genellikle elde yıkanması önerilir. Bu servis seti, yemek servisi sırasında pratik ve şık bir şekilde sunum yapmak isteyenler için ideal bir seçenek.

    Ürünü İncele

    Bu içerik 4 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

    İlginizi Çekebilir

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

     Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

    Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

     iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

    iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

     Yaz kombinlerinize Puma dokunuşu!

    Yaz kombinlerinize Puma dokunuşu!

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

     Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

    Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

     Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    mutfak karaca yemek
    İş birliği İçerikleri
    Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

    Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

    iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

    ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

    ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

    Tümünü Gör
    ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

    ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

    Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

    Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

    Yaz, güneş gözlüksüz geçmez! İşte en iyi polarize modeller

    Yaz, güneş gözlüksüz geçmez! İşte en iyi polarize modeller

    The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

    The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

    "Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

    "Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

    Tümünü Gör
    "Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

    "Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

    Günün en iyi fırsatı! Koleksiyonluk Mercedes LEGO'da fırsat zamanı

    Günün en iyi fırsatı! Koleksiyonluk Mercedes LEGO'da fırsat zamanı

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Rahatlığından vazgeçemeyeceğiniz en şık jogger pantolonlar

    Rahatlığından vazgeçemeyeceğiniz en şık jogger pantolonlar

    Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

    Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

    BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

    BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

    Tümünü Gör
    Benzer En Yeniler İçerikleri
    Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

    Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

    iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

    ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

    ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Dutun şifa yolculuğu başladı: Tunceli’de pekmez kazanları kuruldu

    Dutun şifa yolculuğu başladı: Pekmez kazanları kuruldu

    Şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkanlar için üretti! Yoğun ilgi var... Etkisini sıfırlıyor

    Şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkanlar için üretti! Yoğun ilgi var

    Aman dikkat! Bayramda tatlı yerken sağlığınızdan olmayın

    Aman dikkat! Bayramda tatlı yerken sağlığınızdan olmayın

    Uzmanı uyardı: Yeni kesilmiş kurban etine sakın bu hatayı yapmayın!

    Uzmanı uyardı: Yeni kesilmiş kurban etine sakın bu hatayı yapmayın!

    Uzmanından kurban eti önerisi: İlk gün bunu sakın yapmayın!

    Uzmanından kurban eti önerisi: İlk gün bunu sakın yapmayın!

    Antep fıstığı "Güz Güzeli" ile her yıl hasat verecek

    Antep fıstığı "Güz Güzeli" ile her yıl hasat verecek

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.