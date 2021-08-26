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Nagehan Kaşıkçı kimdir? Necati Şaşmaz ile boşanan Nagehan Kaşıkçı nereli ve kaç yaşında?

26.08.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile boşanma sürecin giren Nagehan Kaşıkçı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Necati Şaşmaz ile evliliğinden Ali Nadir Şaşmaz ve Yusuf Emir Şaşmaz adında iki oğlu bulunan Kaşıkçı'nın kariyeri de merak konusu. Peki Nagehan Kaşıkçı kimdir? Necati Şaşmaz ile boşanan Nagehan Kaşıkçı nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Nagehan Kaşıkçı kimdir? Necati Şaşmaz ile boşanan Nagehan Kaşıkçı nereli ve kaç yaşında?

Necati Şaşmaz ile boşanma sürecine giren Nagehan Kaşıkçı'nın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kaşıkçı ile ünlü oyuncu Şaşmaz 2012 senesinde evlenmişti. Peki Nagehan Kaşıkçı kimdir, hangi okuldan mezun?

NAGEHAN KAŞIKÇI KİMDİR?

29 yaşında olan ve 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nagehan Kaşıkçı, ilköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasının sonrasında üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamış ve mezun olmuştur. Kaşıkçı, ünlü oyuncu 2012 Necati Şaşmaz ile hayatını birleştirmiş ve Nagehan Şaşmaz adını almıştır. Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın Ali Nadir Şaşmaz ve Yusuf Emir Şaşmaz adında iki oğlu bulunmaktadır. Çift, kısa bir süre önce boşanarak evliliklerini sonlandırmıştır.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Asıl adı Muhammed Necati Şaşmaz olan Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971, Elâzığ doğumludur. Türk oyuncu, senarist ve yapımcı olan isim, Kurtlar Vadisi dizisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle büyük kitlelerce tanınmıştır.

NECATİ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI DİZİLER

2015 Kara Kutu Kendisi Yapımcı
2019 Nöbet Kendisi Yapımcı, senarist
2003-2005 Kurtlar Vadisi Polat Alemdar Başrol
2005 Ekmek Teknesi Necati Şaşmaz 106. bölümde konuk oyuncu
2006 Mavi Rüya Necati Şaşmaz Konuk oyuncu
2011 Halil İbrahim Sofrası Necati Şaşmaz 39. bölümde konuk oyuncu
2012 Kurt Kanunu Enver Paşa 5. bölümde konuk oyuncu
2007 Kurtlar Vadisi Terör Polat Alemdar Başrol
2007-2016 Kurtlar Vadisi Pusu Polat Alemdar Başrol, yapımcı, konsept


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Necati Şaşmaz
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