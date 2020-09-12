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Nagelsmann: "Sörloth görüşmeleri çok karmaşık çok!"

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.09.2020 21:21 | Son Güncelleme

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Alexander Sörloth ile ilgili konuştu.

Nagelsmann: "Sörloth görüşmeleri çok karmaşık çok!"

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Alexander Sörloth transferiyle ilgili konuştu.

Basın toplantısında, Trabzonspor'un yaptığı açıklamayla ilgili görüşü sorulan Nagelsmann, "Evet bu bir sır değil. Sörloth için teklif yaptığımız doğru." dedi.

Alman teknik adam, "İyi bir oyuncu. Ona olan ilgimiz gerçek ancak görüşmeler hala çetrefilli. Çok çok karmaşık bir halde." diyerek sözlerini noktaladı.

TRABZONSPOR'UN SÖRLOTH AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takım kampına katılan ve ardından Trabzon'a dönmeyen Alexander Sörloth için işlem başlattı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alexander Sörloth için Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, Sörloth'un ülkesinin milli takımın kampına katılmak üzere Norveç'e gittiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da Kovid-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir. Bugün itibarıyla henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir."

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