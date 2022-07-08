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Nagihan Karadere'den Survivor yorumu: Kediye aslanı boğdurdular resmen

08.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisa Bölükbaşı'nın Survivor şampiyonluğu günlerdir tartışma konusu... Yarışmacılardan bazılar da Survivor Nisa'nın şampiyon olması konusunda eleştirilerde bulunuyor. Son olarak Nagihan Karadere "Bilsem asla gitmezdim" dedi.

Nagihan Karadere'den Survivor yorumu: Kediye aslanı boğdurdular resmen

Survivor Nagihan final sonrası tartışmalar devam ederken "Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını parkurda bırakmasın" demişti. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu sonrası eski yarışmacılar yorumlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Survivor’u 6. olarak tamamlayan Nagihan Karadere son olarak bir takipçisine verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Böyle bir sezon olacağını bilseydim asla gitmezdim, kendimi affetmiyorum. Kediye aslanı boğdurdular resmen."

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Survivor Nagihan Karadere'nin bu sitem dolu sözlerinin hedefinde Acun Ilıcalı'nın olduğu düşünüldü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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