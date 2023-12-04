Nagihan Karadere'nin kardeşinden şoke eden açıklama! Anne ve babası evlatlıktan reddetti mi?

Survivor 2016, Survivor 2018, Survivor Exxen Cup ve Survivor 2022 All Star yarışmalarındaki performansıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere yine All Star için yarışacak.

Tam gaz yarışmaya hazırlanan Nagihan Karadere özel hayatıyla da gündeme geliyor. Son olarak Karadere'nin kardeşinden şoke eden bir paylaşım geldi.



Fehmi Karadere Nagihan Karedere'nşn evlatlıktan red edilmesi için anne ve babasının mahkemeye başvurduğunu iddia etti.

Survivor Nagihan için kardeşi "Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" yorumunda bulunarak şoke etti.

Nagihan Karadere ise bu paylaşımlarla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.





